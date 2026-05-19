MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Kalın, Halk Sarayı’nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 19:55
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 19:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İki ülke arasındaki temasların son dönemde artış göstermesi, güvenlik ve bölgesel koordinasyon başlıklarını yeniden gündeme taşıdı. Şam’daki görüşmede mevcut gelişmelerin yanı sıra karşılıklı iletişim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Görüşmeye üst düzey isimler katıldı
Şam’daki görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu. Temasların diplomatik ve güvenlik boyutuyla ele alındığı bildirildi.
Türkiye ile Suriye arasında son dönemde yürütülen temaslar kapsamında bölgesel güvenlik, istihbarat koordinasyonu ve siyasi başlıkların öne çıktığı değerlendiriliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
MİT Başkanı Kalın’dan Şam’da kritik temas
MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Kalın, Halk Sarayı’nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.
İki ülke arasındaki temasların son dönemde artış göstermesi, güvenlik ve bölgesel koordinasyon başlıklarını yeniden gündeme taşıdı. Şam’daki görüşmede mevcut gelişmelerin yanı sıra karşılıklı iletişim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Görüşmeye üst düzey isimler katıldı
Şam’daki görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu. Temasların diplomatik ve güvenlik boyutuyla ele alındığı bildirildi.
Türkiye ile Suriye arasında son dönemde yürütülen temaslar kapsamında bölgesel güvenlik, istihbarat koordinasyonu ve siyasi başlıkların öne çıktığı değerlendiriliyor.
Çok Okunanlar