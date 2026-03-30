İsrail'e eş zamanlı misilleme! Hayfa'daki petrol rafinerisinden dumanlar yükseliyor
İran ile Lübnan'daki Hizbullah'ın eş zamanlı gerçekleştirdiği misillemenin ardından İsrail'in Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi yerleşkesinden dumanlar yükseliyor. Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 12:52
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 12:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail - İran savaşı 31. gününde devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeleri önlemek için devreye girdiği belirtildi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyindeki Dimona kenti ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail hava savunma sistemlerinin ülkenin güneyini hedef alan İran füzelerini engellediği ileri sürüldü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise isabet ve yaralanma ihbarı almadıklarını bildirdi.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU: TAHRAN'DA MİHRABAD HAVALİMANI VE TEBRİZ'DE BİR PETROKİMYA TESİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ
İran devlet televizyonu (IRIB), ülkenin iki büyük şehrine yapılan saldırıları duyurdu. Haberde, Tahran'da Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasri Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi. Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz'deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını kaydetti.
İSRAİL ORDUSU: YEMEN'DEN FIRLATILAN 2 İNSANSIZ HAVA ARACINI ÖNLEDİK
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan 2 İHA'nın son birkaç saat içerisinde hava kuvvetleri tarafından önlendiği belirtildi.
TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Tahran'ın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi. Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.
İRANLI YETKİLİ: ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA KUM KENTİNDE 4 PATLAMA MEYDANA GELDİ
Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi. Hayderi, "Şehir dışındaki iki ayrı bölge toplamda 4 ABD-İsrail füzesinin hedefi oldu." dedi. İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.
İRAN VE HİZBULLAH'IN EŞ ZAMANLI MİSİLLEMESİ SONRASI HAYFA'DAKİ PETROL RAFİNERİSİNDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
İsrail basınındaki haberlere göre, İran'ın füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden siyah dumanlar yükseldi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise misillemenin ardından başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki Celile, Tiberya bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar