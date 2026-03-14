İran ve Hizbullah'tan eş zamanlı saldırı: İsrail'e füze ve roket yağdı, bölgede alarm sirenleri çaldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan yeni füze saldırı dalgasının başladığını duyurdu. Hizbullah’ın roket saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleşen misilleme sonrası İsrail’in kuzeyi başta olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı. İsrail hava savunma sistemlerinin saldırıların büyük bölümünü engellediğini açıklarken, bazı roket parçalarının yerleşim bölgelerine düştüğü bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:24
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 10:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Yetkililer, saldırı tehdidi bulunan bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiğini ve halka bir sonraki uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları talimatı verildiğini bildirdi.
TEL AVİV VE KUDÜS’TE SİRENLER ÇALDI
İran basını, İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Misilleme sonrası İsrail’in orta kesimindeki Tel Aviv, Batı Kudüs ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile güneydeki Birüssebi kentlerinde sirenler çaldı.
Kudüs semalarında patlama seslerinin duyulduğu bildirilirken, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ülkenin orta kesimindeki Lod kenti ve güneydeki Necef Çölü bölgesinde bazı noktalara şarapnel parçaları düştüğünü aktardı. Lod kentinde düşen parçalar nedeniyle küçük çaplı bir yangın çıktığı da basına yansıdı.
İsrail ulusal acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, son misillemede ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran medyası ise gece saatlerinde ülkede çeşitli patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Patlamaların başkent Tahran’ın batısında, Kum kentinde bulunan Hz. Masume Türbesi yakınlarında ve Tebriz kentinde duyulduğu bildirildi.
İRAN: “YENİ FÜZE SALDIRI DALGASI BAŞLADI”
İran devlet televizyonu, “Gerçek Vaat-4” operasyonunun 47. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İsrail’in Negev Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentlerinin yanı sıra ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü ile Irak’taki bazı hedeflerin de vurulduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gerçek Vaat-4 operasyonunun yeni dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik füze saldırıları başlatıldı."
Saldırılarda ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzelerinin kullanıldığı bildirildi.
BÖLGEDEKİ GERİLİM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede gerilim hızla tırmanırken, karşılıklı saldırılar 15’inci gününde de devam ediyor.
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlendiği ve saldırıda hasar meydana geldiği bildirildi.
Irak’ta “İslami Direniş” olarak bilinen silahlı grup ise ABD üslerini hedef alan sekiz ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.
Öte yandan Yemen’deki Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail ve ABD saldırılarına karşı İran’a destek verdiklerini açıkladı.
TRUMP’TAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere “yakında” eşlik etmeye başlayacağını açıkladı.
Trump ayrıca İran’ın Hark Adası’nın hedef alındığını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.
İRAN: 500 ASKERİ HEDEF VURULDU
İran ordusu, savaşın başlangıcından bu yana ABD ve İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada saldırılarda 700’den fazla insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi.
İranlı yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarında ölü sayısının 1348’i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
