Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 11:25
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 11:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı’yla ilgili olası mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü, boğazın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, geçişlerden ücret alınacağı yönündeki iddiaları reddetti. Verilecek hizmetlerin belirli bir maliyet gerektirebileceğini ifade eden sözcü, bunun “geçiş ücreti” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
ABD ile yürütülen müzakerelere de değinen İranlı yetkili, birçok konuda çerçeveye ulaşıldığını ancak bunun anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmediğini kaydetti.
Sözcü ayrıca, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona ermesinin de olası bir anlaşmanın parçası olacağını ifade etti.
İran: Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmayacak
