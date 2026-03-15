İran Devrim Muhafızları Netanyahu ile ilgili yeni açıklama yaptı
İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında açıklama yaptı. Açıklama, Netanyahu’nun öldüğü iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından geldi.
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 10:17
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2026 10:19
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açıklama yayımladı. DMO, Netanyahu’nun hayatta olması durumunda “tüm güçleriyle takip edilerek öldürüleceğini” ifade etti. Açıklama, sosyal medyada Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırılarında öldürüldüğüne dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından yapıldı.
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada İsrail yönetimine yönelik sert ifadeler yer aldı. Açıklamada Netanyahu için “çocuk katili suçlu” ifadesi kullanılırken, söz konusu kişinin hayatta olması halinde takip edilerek öldürüleceği belirtildi.
Netanyahu’nun öldüğü iddiaları sosyal medyada yayıldı
Sosyal medya platformlarında Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırılarında öldürüldüğüne ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu iddiaların kısa sürede geniş kitlelere ulaşması bölgedeki gelişmelere ilişkin tartışmaları artırdı.
İsrail Başbakanlık Ofisi iddiaları yalanladı
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada söz konusu bilgilerin doğru olmadığı belirtilerek iddialar resmî olarak yalanlandı.
Çok Okunanlar