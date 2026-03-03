İran ABD İsrail savaşında 4. gün: Katar devrede

İran ABD İsrail savaşı dördüncü gününe girerken Katar’ın iki İran savaş uçağını düşürdüğünü açıklamasıyla çatışmalar Körfez geneline yayıldı.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 18:33
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 18:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran ile ABD ve İsrail arasında başlayan askeri çatışmalar dördüncü gününe girerken, bölgesel cephe genişledi. Katar Savunma Bakanlığı, İran’ın saldırıları sırasında iki Su-24 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Gün boyunca Tahran, Tel Aviv, Beyrut, Riyad, Doha ve Dubai’den karşılıklı saldırı ve misilleme açıklamaları geldi. Çatışmaların enerji hatları ve deniz ticareti üzerindeki etkisinin nasıl şekilleneceği yakından izleniyor.
Katar iki İran uçağını düşürdüğünü açıkladı
Katar Savunma Bakanlığı, İran’ın saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve iki İran Su-24 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Doha yönetimi ayrıca saldırı noktalarına ilişkin görüntü paylaşımını yasakladı ve ihlal durumunda yasal işlem uygulanacağını duyurdu.
İran ise Suudi Arabistan ve Katar’a yönelik balistik füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Riyad’daki ABD Büyükelçiliği yakınında İHA saldırısı sonucu küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.
BAE ve Lübnan’da can kaybı
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında 40 kişinin öldüğünü, 246 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki 59 yerleşim için tahliye çağrısı yaparken kara harekâtının genişletilmesi yönünde talimat verildiğini bildirdi.
Tahran ve Tel Aviv karşılıklı hedef alındı
İsrail, Tahran’daki bazı askeri ve stratejik noktaları vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları Dubai’de ABD askerlerinin bulunduğu bölgeyi insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. İran kaynakları en az 40 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.
Tel Aviv yakınlarında füze isabeti sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu operasyonların haftalarca sürebileceğini açıkladı.
Nükleer tesisler ve enerji hatları gündemde
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Natanz Nükleer Tesisi’nin giriş binalarında hasar tespit edildiğini ancak radyolojik sonuç beklenmediğini açıkladı. Rosatom ise Buşehr Nükleer Santrali çevresindeki patlamaların tesis için risk oluşturduğunu bildirdi.
Irak, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından Rumaila petrol sahasında üretimi durdurduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki vatandaşlarına bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.
Diplomatik temaslar sürüyor
ABD Başkanı Donald Trump, Riyad’daki saldırıya verilecek yanıtın yakında açıklanacağını belirtti ve İran’a kara harekâtına gerek kalmayabileceğini söyledi. İspanya, gerilimin azaltılması ve müzakere çağrısı yaptı. Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi bir araya geldi.
Çatışmaların seyri, enerji arz güvenliği ve bölgesel dengeler açısından küresel piyasalar tarafından izlenmeye devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar