Hollanda Başbakanı Jetten’den İran saldırıları çıkışı: Uluslararası hukuka uygun değil
Hollanda Başbakanı Jetten’den İran saldırıları çıkışı: Uluslararası hukuka uygun değil
Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misilleme hamlelerinin uluslararası hukuk çerçevesi dışında kaldığını söyledi. Jetten, bölgede savaş yerine diplomatik çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 14:22
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 14:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yaşanan gelişmelerin uluslararası hukuk açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.
Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jetten, İran ve çevresindeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalar yaptı.
“SALDIRILAR ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNİN DIŞINDA”
Jetten, son günlerde bölgede yaşanan saldırıların hem askeri hem de sivil alanları etkilediğine dikkat çekti.
Başbakan Jetten, "Geçen hafta İran'a yönelik saldırılar ve ardından İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik kabul edilemez misillemeleri uluslararası hukuk çerçevesinin dışında kalıyor. Bu misillemeler sadece askeri üslerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda havalimanları ve oteller gibi sivil hedefler de ateş altında." dedi.
Bölgesel kriz küresel sonuçlar doğurabilir
Ortadoğu’daki gelişmelerin sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyebileceğini belirten Jetten, milyonlarca insanın büyük bir korku ve belirsizlik içinde yaşadığını söyledi.
Jetten, "Bunun artık küresel sonuçları olduğunu görmek zorundayız" ifadelerini kullanarak bölgesel çatışmanın genişleme riskine dikkat çekti.
ABD VE İSRAİL’İN SALDIRILARINI SORGULADI
Jetten, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirirken İran’ın bölgedeki faaliyetleri ile nükleer ve füze programı nedeniyle bazı endişelerin anlaşılabileceğini belirtti ancak savaşın gerekliliğini sorguladı.
İran’ın söz konusu faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla yapıldığı öne sürülen saldırılar hakkında Jetten şu soruları yöneltti:
"Peki bu iyi mi? Soru şu: Bu saldırılar ne zaman başarıyla tamamlanacak?"
İran’daki rejimin hedef alınmasının sonuçlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Jetten, şu ifadeleri kullandı:
"Bu rejimden bıkmış milyonlarca İranlının sonuçta ülke için daha iyi bir gelecek umduğunu düşünüyorum. Ve sadece hava saldırılarıyla böyle bir rejim değişikliğinin genellikle gerçekleşmediğini veya ülkede uzun bir istikrarsızlık döneminin olabileceğini biliyoruz."
“BÜYÜK BİR ŞİDDET TIRMANIŞI YAŞANIYOR”
Bölgede giderek artan saldırıların ciddi bir şiddet tırmanışına işaret ettiğini belirten Jetten, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sonuçta hiç kimse ülkede birçok masum insanın kurbanı olduğu büyük bir şiddet tırmanışından memnun olmaz. Başlangıçta bu çatışmayla hiç ilgisi olmayan ülkeler de dahil edildi. Ama şu an başa çıkmamız gereken acı gerçek, yaklaşık bir haftadır karşılıklı birçok saldırının yaşanması. Gerçekten büyük miktarda füze ve drone atılıyor."
DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI
Jetten, Hollanda’nın bölgedeki ülkelerle temas halinde olduğunu belirterek diplomatik çözüm arayışının önemine vurgu yaptı.
Hollanda hükümetinin yürüttüğü görüşmelerde çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyledi.
“DOĞRU BİR SEÇİM MİYDİ?” SORUSUNA NET YANIT VERMEDİ
Bir gazetecinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları için “Doğru bir seçim miydi?” sorusuna Jetten, saldırıların arkasındaki niyet ve hedeflerin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirterek şu yanıtı verdi:
"Bunun için Amerikalıların ve İsraillilerin bu saldırılarda hangi niyet ve hedeflere sahip olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu saldırı ne zaman sona erecek ve onlara göre başarılı olacak mı? Bunu da önümüzdeki dönemde bekleyip görmemiz gerekecek."
Jetten ayrıca krizin yalnızca jeopolitik bir mesele olmadığını belirterek ticaret, enerji güvenliği ve enerji fiyatları üzerinde de etkileri olabileceğine dikkat çekti.
"Bunun aslında tüm dünya için sonuçları var. Ve ancak tüm bu sonuçları tam olarak anlayabildiğiniz zaman bunun doğru bir seçim olup olmadığını söyleyebilirsiniz."
AKDENİZ’E SAVAŞ GEMİSİ GÜNDEMDE
Jetten, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e gönderdiği Charles de Gaulle uçak gemisine eşlik etmesi için Hollanda’dan destek istediğini de açıkladı.
Fransa’nın talebi üzerine Zr.Ms. Evertsen firkateyninin bölgeye gönderilmesinin gündemde olduğunu belirten Jetten, şu ifadeleri kullandı:
"Fransa bu uçak gemisiyle İran'ın yakınındaki Avrupa ülkelerini korumaya katkıda bulunmak istiyor. Fransa; Hollanda, İtalya ve İspanya ile uçak gemilerini güvence altına alabilecek bir firkateyn göndermemizi istiyor."
Jetten, söz konusu talep hakkında kesin kararın hafta sonundan sonra verileceğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hollanda Başbakanı Jetten’den İran saldırıları çıkışı: Uluslararası hukuka uygun değil
Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misilleme hamlelerinin uluslararası hukuk çerçevesi dışında kaldığını söyledi. Jetten, bölgede savaş yerine diplomatik çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yaşanan gelişmelerin uluslararası hukuk açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.
Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jetten, İran ve çevresindeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalar yaptı.
“SALDIRILAR ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNİN DIŞINDA”
Jetten, son günlerde bölgede yaşanan saldırıların hem askeri hem de sivil alanları etkilediğine dikkat çekti.
Başbakan Jetten, "Geçen hafta İran'a yönelik saldırılar ve ardından İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik kabul edilemez misillemeleri uluslararası hukuk çerçevesinin dışında kalıyor. Bu misillemeler sadece askeri üslerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda havalimanları ve oteller gibi sivil hedefler de ateş altında." dedi.
Bölgesel kriz küresel sonuçlar doğurabilir
Ortadoğu’daki gelişmelerin sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyebileceğini belirten Jetten, milyonlarca insanın büyük bir korku ve belirsizlik içinde yaşadığını söyledi.
Jetten, "Bunun artık küresel sonuçları olduğunu görmek zorundayız" ifadelerini kullanarak bölgesel çatışmanın genişleme riskine dikkat çekti.
ABD VE İSRAİL’İN SALDIRILARINI SORGULADI
Jetten, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirirken İran’ın bölgedeki faaliyetleri ile nükleer ve füze programı nedeniyle bazı endişelerin anlaşılabileceğini belirtti ancak savaşın gerekliliğini sorguladı.
İran’ın söz konusu faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla yapıldığı öne sürülen saldırılar hakkında Jetten şu soruları yöneltti:
"Peki bu iyi mi? Soru şu: Bu saldırılar ne zaman başarıyla tamamlanacak?"
İran’daki rejimin hedef alınmasının sonuçlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Jetten, şu ifadeleri kullandı:
"Bu rejimden bıkmış milyonlarca İranlının sonuçta ülke için daha iyi bir gelecek umduğunu düşünüyorum. Ve sadece hava saldırılarıyla böyle bir rejim değişikliğinin genellikle gerçekleşmediğini veya ülkede uzun bir istikrarsızlık döneminin olabileceğini biliyoruz."
“BÜYÜK BİR ŞİDDET TIRMANIŞI YAŞANIYOR”
Bölgede giderek artan saldırıların ciddi bir şiddet tırmanışına işaret ettiğini belirten Jetten, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sonuçta hiç kimse ülkede birçok masum insanın kurbanı olduğu büyük bir şiddet tırmanışından memnun olmaz. Başlangıçta bu çatışmayla hiç ilgisi olmayan ülkeler de dahil edildi. Ama şu an başa çıkmamız gereken acı gerçek, yaklaşık bir haftadır karşılıklı birçok saldırının yaşanması. Gerçekten büyük miktarda füze ve drone atılıyor."
DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI
Jetten, Hollanda’nın bölgedeki ülkelerle temas halinde olduğunu belirterek diplomatik çözüm arayışının önemine vurgu yaptı.
Hollanda hükümetinin yürüttüğü görüşmelerde çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyledi.
“DOĞRU BİR SEÇİM MİYDİ?” SORUSUNA NET YANIT VERMEDİ
Bir gazetecinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları için “Doğru bir seçim miydi?” sorusuna Jetten, saldırıların arkasındaki niyet ve hedeflerin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirterek şu yanıtı verdi:
"Bunun için Amerikalıların ve İsraillilerin bu saldırılarda hangi niyet ve hedeflere sahip olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu saldırı ne zaman sona erecek ve onlara göre başarılı olacak mı? Bunu da önümüzdeki dönemde bekleyip görmemiz gerekecek."
Jetten ayrıca krizin yalnızca jeopolitik bir mesele olmadığını belirterek ticaret, enerji güvenliği ve enerji fiyatları üzerinde de etkileri olabileceğine dikkat çekti.
"Bunun aslında tüm dünya için sonuçları var. Ve ancak tüm bu sonuçları tam olarak anlayabildiğiniz zaman bunun doğru bir seçim olup olmadığını söyleyebilirsiniz."
AKDENİZ’E SAVAŞ GEMİSİ GÜNDEMDE
Jetten, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e gönderdiği Charles de Gaulle uçak gemisine eşlik etmesi için Hollanda’dan destek istediğini de açıkladı.
Fransa’nın talebi üzerine Zr.Ms. Evertsen firkateyninin bölgeye gönderilmesinin gündemde olduğunu belirten Jetten, şu ifadeleri kullandı:
"Fransa bu uçak gemisiyle İran'ın yakınındaki Avrupa ülkelerini korumaya katkıda bulunmak istiyor. Fransa; Hollanda, İtalya ve İspanya ile uçak gemilerini güvence altına alabilecek bir firkateyn göndermemizi istiyor."
Jetten, söz konusu talep hakkında kesin kararın hafta sonundan sonra verileceğini söyledi.
Çok Okunanlar