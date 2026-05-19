Erdoğan ile von der Leyen görüşmesinde hangi mesajlar öne çıktı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. İletişim Başkanlığı açıklamasında, görüşmede ekonomik entegrasyon ve güvenlik başlıklarının öne çıktığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 21:32
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 21:35
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede yaşanan çatışmalarda ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan ayrıca Hürmüz Boğazı’nın kısa sürede yeniden açılması gerektiğini dile getirdi.
Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz’ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail’in bölgemizde çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail’e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemimizdeki meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, bölgemizde yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa’nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye’nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda iş birliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti."
