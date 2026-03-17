Dışişleri Bakanı Fidan diplomasi trafiğini artırdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini artırdı. Ankara’da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüşmede bölgesel krizler ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 20:08
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 20:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile 2026 yılında Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bölgesel krizlerin çözümü için diplomasi trafiğinin artırıldığını bildirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve küresel güvenlik başlıkları ele alınırken, diplomatik temasların önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşması bekleniyor.
Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerde ekonomik ve ticari başlıklar da gündeme geldi. Fidan, 2025 yılında 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacminin artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Enerji ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade ortaya kondu.
Bölgesel gelişmeler masadaydı
Görüşmede Orta Doğu’daki gelişmeler öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Fidan, bölgede artan gerilime dikkat çekerek savaşın her geçen gün genişleme riski taşıdığını belirtti. İran merkezli gelişmeler ve Körfez’deki tırmanmanın uluslararası düzende olumsuz etkiler doğurabileceği ifade edildi.
Gazze ve Lübnan’daki durum da değerlendirilirken, sivil nüfus üzerindeki etkilerin arttığına işaret edildi. İsrail’in askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrar açısından risk oluşturduğu vurgulandı.
Diplomatik temaslar hız kazanıyor
Fidan, krizlerin çözümü için diyaloğun açık tutulmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin hem bölgesel hem küresel ölçekte diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirten Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.
Ayrıca, savaşın durdurulmasına yönelik temaslar kapsamında Fidan’ın bölge ülkelerini kapsayan ziyaret programına başlayacağı bildirildi. Bu temaslarda Türkiye’nin önerilerinin ilgili taraflarla paylaşılması planlanıyor.
Kanada ile stratejik iş birliği vurgusu
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ise iki ülke ilişkilerinde pozitif ivmenin sürdüğünü ifade etti. Enerji, ticaret, yatırım ve savunma alanlarında iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Anand, NATO müttefikliği çerçevesinde ortak çalışmaların genişletileceğini kaydetti.
Anand ayrıca, Türkiye’nin bölgesel konumunun ve çok taraflı diplomasideki rolünün önemine dikkat çekti. İki ülke arasında liderler düzeyinde görüşmelerin de planlandığı aktarıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Dışişleri Bakanı Fidan diplomasi trafiğini artırdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini artırdı. Ankara’da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüşmede bölgesel krizler ele alındı.
Çok Okunanlar