Azerbaycan İran'a insani yardım gönderdi
Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla İran'a insani yardım gönderdi. Yardımda 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, su, çay, ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda İran'a insani yardım gönderildiği bildirildi.
Bakanlığa ait araçlarla gönderilen yardım kapsamında 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.
