Azerbaycan İran'a insani yardım gönderdi

Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla İran'a insani yardım gönderdi. Yardımda 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, su, çay, ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.

Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:55
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 09:56
Azerbaycan İran'a insani yardım gönderdi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda İran'a insani yardım gönderildiği bildirildi.

Bakanlığa ait araçlarla gönderilen yardım kapsamında 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.

