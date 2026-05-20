Ankara’da Türkiye-Sudan ilişkileri masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’ye gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliği başlıkları ele alınırken, yarın gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmenin, Türkiye-Sudan ekonomik ilişkilerinde yeni adımların gündeme gelmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 19:10
Haber Güncellenme Tarihi: 20.05.2026 19:13
Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından çalışma yemeği düzenlendi. Toplantılara Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
Türkiye-Sudan ilişkilerinde iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Sudan ile ilişkilerini siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ileri taşımakta kararlı olduğunu ifade etti.
Yılmaz, Sudan’ın birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün hem bölgesel istikrar hem de Afrika’nın huzur ve güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti. Bölgede çatışmaların sona ermesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve kapsamlı siyasi sürecin hayata geçirilmesi için diyalog ve diplomasi temelli uluslararası girişimlerin desteklenmeye devam edildiğini kaydetti.
KEK toplantısı ön plana çıktı
Türkiye’nin Sudan halkının yanında olmaya ve yeniden imar ile kalkınma sürecine katkı sunmayı sürdüreceğini belirten Yılmaz, Ankara’da yapılacak KEK toplantısının ticaret hacmini artıracak önemli bir adım olacağını ifade etti.
Yılmaz açıklamasında, KEK toplantısının iş dünyaları arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ve iki ülkenin ortak vizyonunun somut adımlarla destekleneceğini vurguladı.
