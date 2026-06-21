ABD ve İran arasında müzakere süreci resmen başladı
ABD ve İran arasında müzakere süreci resmen başladı
ABD ve İran arasında müzakere süreci resmen başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD, İran, Katar ve Pakistan arasında yürütülen görüşmelerin başladığını duyurdu. İsviçre'de gerçekleştirilen temaslarda taraflar, müzakere sürecinin çerçevesini ve kapsamlı bir anlaşmaya yönelik yol haritasını ele alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 16:00
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 16:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıların Mutabakat Zaptı'nda yer alan tüm başlıkları kapsayan kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmanın sonuçlandırılmasına katkı sağlamasının arzu edildiği belirtildi. Açıklamada görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
İsviçre'de diplomasi trafiği yoğunlaştı
ABD ve İran heyetleri, müzakere sürecine ilişkin görüşmeler yapmak üzere İsviçre'de bir araya geldi. Kritik temaslar öncesinde her iki taraftan da diplomasi ve diyalog mesajları geldi.
Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, görüşmelerin ilerleyişi uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Tarafların müzakerelerde ele alacağı başlıkların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
ABD'den İsrail'e gerilimi düşürme mesajı
İsrail basınında yer alan haberlerde, Washington yönetiminin Tel Aviv'e gerilimi azaltma yönünde mesaj verdiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin ABD yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.
İran tarafı ise müzakereler kapsamında bölgesel başlıkların da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. İranlı yetkililerin, "Lübnansız anlaşma yok" mesajını dile getirdiği uluslararası basında yer aldı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasına yönelik beklentisini açıkladı. Doha yönetimi, taraflar arasındaki diplomatik temasların sürdürülmesinin bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını ifade etti.
Görüşmelerin seyri ve tarafların atacağı adımlar, önümüzdeki dönemde bölgesel diplomasi gündeminin önemli başlıkları arasında yer almaya devam edecek.
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ABD ve İran arasında müzakere süreci resmen başladı
ABD ve İran arasında müzakere süreci resmen başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD, İran, Katar ve Pakistan arasında yürütülen görüşmelerin başladığını duyurdu. İsviçre'de gerçekleştirilen temaslarda taraflar, müzakere sürecinin çerçevesini ve kapsamlı bir anlaşmaya yönelik yol haritasını ele alıyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıların Mutabakat Zaptı'nda yer alan tüm başlıkları kapsayan kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmanın sonuçlandırılmasına katkı sağlamasının arzu edildiği belirtildi. Açıklamada görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
İsviçre'de diplomasi trafiği yoğunlaştı
ABD ve İran heyetleri, müzakere sürecine ilişkin görüşmeler yapmak üzere İsviçre'de bir araya geldi. Kritik temaslar öncesinde her iki taraftan da diplomasi ve diyalog mesajları geldi.
Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, görüşmelerin ilerleyişi uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Tarafların müzakerelerde ele alacağı başlıkların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
ABD'den İsrail'e gerilimi düşürme mesajı
İsrail basınında yer alan haberlerde, Washington yönetiminin Tel Aviv'e gerilimi azaltma yönünde mesaj verdiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin ABD yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.
İran tarafı ise müzakereler kapsamında bölgesel başlıkların da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. İranlı yetkililerin, "Lübnansız anlaşma yok" mesajını dile getirdiği uluslararası basında yer aldı.
Katar sürecin kalıcı anlaşmayla sonuçlanmasını istiyor
Katar Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasına yönelik beklentisini açıkladı. Doha yönetimi, taraflar arasındaki diplomatik temasların sürdürülmesinin bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını ifade etti.
Görüşmelerin seyri ve tarafların atacağı adımlar, önümüzdeki dönemde bölgesel diplomasi gündeminin önemli başlıkları arasında yer almaya devam edecek.
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