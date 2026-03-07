ABD ordusu duyurdu: İran’da 3 bini aşkın hedef vuruldu
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırıların görüntülerini paylaşarak “Epic Fury Operasyonu” kapsamında ilk haftada 3 bini aşkın hedefin vurulduğunu açıkladı. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 8. gününde şiddetlenirken, Orta Doğu genelinde füze ve İHA saldırıları ile hava savunma sistemleri devreye girdi.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:11
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 10:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İsrail ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar 8. gününde şiddetini artırarak devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırılara ilişkin yeni görüntüler yayımladı.
ABD ORDUSU: “3 BİNİ AŞKIN HEDEFİ VURDUK”
CENTCOM tarafından yapılan kısa açıklamada, saldırıların “Epic Fury Operasyonu” kapsamında yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Epic Fury Operasyonu'nun (Destansı Öfke Operasyonu) ilk haftasında 3 bini aşkın hedefi vurduk ve hız kesmiyoruz.”
“UÇAK GEMİMİZ UMMAN DENİZİ’NDE”
CENTCOM ayrıca İran yönetiminin USS Abraham Lincoln uçak gemisinin batırıldığı yönündeki iddialarına da yanıt verdi.
Açıklamada, “Şimdi ise rejim, uçak gemisinin mucizevi bir şekilde su yüzüne çıktığını ve İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla karşılaştıktan sonra ‘savaş alanını terk ettiğini’ iddia ediyor. Daha ne diyelim ki?” denildi.
ABD ordusu, uçak gemisinin Umman Denizi’nde görevine devam ettiğini belirterek gemiye ait fotoğrafları da paylaştı.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDE HAVA SAVUNMASI DEVREDE
İran’ın saldırıları yalnızca İsrail ile sınırlı kalmadı. ABD üslerinin bulunduğu bazı Körfez ülkeleri de hedef alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran’dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı.
Katar yönetimi ise dün sabah saatlerinden itibaren düzenlenen 10 İran İHA saldırısından 9’unun engellendiğini, bir İHA’nın ise ıssız bir bölgeye düştüğünü bildirdi.
Bahreyn, 28 Şubat’tan bu yana ülkeye yönelik 84 füze ve 147 İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Kuveyt Savunma Bakanlığı da son 24 saat içinde 14 füze ve 12 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TRUMP: “OPERASYON 12-15 PUANLIK”
ABD Başkanı Donald Trump da İran operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump açıklamasında, “Birisi bana '0'dan 10'a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?' dedi. Ben de '12-15 arası veririm' dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca koşulsuz teslimiyetin yalnızca İran’ın bunu ilan etmesiyle değil, savaşamayacak duruma gelmesiyle de gerçekleşebileceğini söyledi.
İRAN’DAN SERT YANIT
İran tarafı ise yaşananları bir savaş değil, “iki nükleer silahlı rejimin İran’a karşı başlattığı nedensiz saldırı” olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
“Birleşmiş Milletler, İran'a karşı yürütülen bu yasadışı savaş konusunda açık sözlü olmalı ve yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmelidir.”
İran Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de ABD ve İsrail’e yönelik sert mesaj verdi:
“Bize saldırı yapılırsa savaşın nasıl biteceğine ne ABD ne de Siyonist rejim, yalnızca biz karar veririz.”
ÇATIŞMALARDA CAN KAYBI ARTIYOR
İsrail ordusu, İran ile karşılıklı saldırıların başladığı günden bu yana 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 502 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur ise ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
