Mahkeme Üsküdar’daki başkan vekili seçimini durdurdu
Mahkeme Üsküdar’daki başkan vekili seçimini durdurdu
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Sibel Tan Çetinkaya'nın Üsküdar Belediye Başkan vekili seçilmesine ilişkin Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle seçimin yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği için gerçekleştirilecek yeni seçim süreci izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 18:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mahkeme, Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimine ilişkin işlemleri değerlendirdi. Kararda oyların sayımı ve seçim güvenliğine ilişkin tespitler yer aldı.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekili seçildiği Meclis kararının yürütmesini durdururken seçimin yeniden yapılmasına hükmetti.
Üsküdar Belediye Meclisi 5 Ağustos'ta toplandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla 5 Ağustos 2026'da toplanmasına karar vermişti.
Başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Çetinkaya, oylamanın dördüncü turunda Üsküdar Belediye Başkan vekili seçildi.
Oylama sırasında tartışma yaşandı
Seçim sırasında Belediye Meclisi'nde gerginlik yaşandı. Taraflar, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiği yönünde karşılıklı suçlamalarda bulundu.
AK Parti grubu, üçüncü turda kendi adaylarının önde olduğunu ancak bazı oyların geçersiz sayılması ve oylamaya ara verilmesi nedeniyle seçimin dördüncü tura taşındığını savundu.
AK Parti seçimin ardından mahkemeye başvurdu
AK Parti, bazı oyların keyfi gerekçelerle geçersiz sayıldığını öne sürerek seçim sonrasında suç duyurusunda bulundu. Seçim işleminin ve Belediye Meclisi kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesine başvuruldu.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma ve seçimin yenilenmesi yönündeki kararının ardından Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimine ilişkin yeni takvim ve uygulanacak idari süreç gündemde olacak.
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Mahkeme Üsküdar’daki başkan vekili seçimini durdurdu
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Sibel Tan Çetinkaya'nın Üsküdar Belediye Başkan vekili seçilmesine ilişkin Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle seçimin yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği için gerçekleştirilecek yeni seçim süreci izlenecek.
Mahkeme, Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimine ilişkin işlemleri değerlendirdi. Kararda oyların sayımı ve seçim güvenliğine ilişkin tespitler yer aldı.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekili seçildiği Meclis kararının yürütmesini durdururken seçimin yeniden yapılmasına hükmetti.
Üsküdar Belediye Meclisi 5 Ağustos'ta toplandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla 5 Ağustos 2026'da toplanmasına karar vermişti.
Başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Çetinkaya, oylamanın dördüncü turunda Üsküdar Belediye Başkan vekili seçildi.
Oylama sırasında tartışma yaşandı
Seçim sırasında Belediye Meclisi'nde gerginlik yaşandı. Taraflar, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiği yönünde karşılıklı suçlamalarda bulundu.
AK Parti grubu, üçüncü turda kendi adaylarının önde olduğunu ancak bazı oyların geçersiz sayılması ve oylamaya ara verilmesi nedeniyle seçimin dördüncü tura taşındığını savundu.
AK Parti seçimin ardından mahkemeye başvurdu
AK Parti, bazı oyların keyfi gerekçelerle geçersiz sayıldığını öne sürerek seçim sonrasında suç duyurusunda bulundu. Seçim işleminin ve Belediye Meclisi kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesine başvuruldu.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma ve seçimin yenilenmesi yönündeki kararının ardından Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimine ilişkin yeni takvim ve uygulanacak idari süreç gündemde olacak.
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