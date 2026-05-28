Kılıçdaroğlu’ndan yeni karar! CHP’de grup toplantısı iptal edildi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden Genel Başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Genel Kurulu toplantısına ilişkin yeni bir karar aldı. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği yazıda grup toplantısının henüz yapılmayacağını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 16:08
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 16:13
Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yaşanan gelişmeler sürerken, CHP’de grup toplantısının bu hafta gerçekleştirilmeyeceği netleşti. Kılıçdaroğlu’nun imzasını taşıyan yazı milletvekillerine gönderildi.
Grup toplantısı için tarih verilmedi
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında çeşitli sorular ve tereddütler oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi.
Yazıda, “TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir” ifadesi kullanıldı. Toplantı tarihi, gündemi ve toplantının yapılacağı yerin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.
Milletvekillerine resmi bilgilendirme yapıldı
Kılıçdaroğlu imzalı açıklamada, gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi. Açıklama, parti içerisindeki süreçle ilgili yeni değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.
CHP’de mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde siyasi gündemdeki etkisini sürdürmesi bekleniyor.
