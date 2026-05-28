CHP’de mutlak butlan kararının ardından başlayan süreçte parti içindeki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin yer aldığı milletvekili iletişim grubunda yaşanan tartışmanın ardından WhatsApp grubunun kapatıldığı öğrenildi. Parti içindeki ayrışmanın önümüzdeki süreçte yeni organizasyonlara nasıl yansıyacağı da yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 14:37
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 14:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İddiaya göre tartışmanın merkezinde CHP Genel Merkezi bahçesine çekilen araçlar yer aldı. Araçların üzerine “haram parayla alınan araç” yazıldığı yönündeki paylaşımlar sonrası grupta sert mesajlar gönderildi. Tartışmanın kısa sürede farklı isimlerin dahil olduğu geniş çaplı bir polemiğe dönüştüğü belirtildi.
Mahmut Tanal ile Mahir Polat arasında gerilim yaşandı
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraber hareket eden isimlere yönelik sert ifadeler kullandığı öne sürüldü. Bu açıklamalara Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve bazı partililerin tepki gösterdiği aktarıldı.
Tartışmanın ilerleyen saatlerde küfürleşmeye dönüştüğü ve grubun yönetici kararıyla kapatıldığı ifade edildi. Parti kaynaklarına göre yaşanan olay sonrası mevcut iletişim ağı tamamen dağıldı.
Yeni WhatsApp grupları oluşturuldu
Yaşanan kriz sonrası Özgür Özel’e yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin ayrı WhatsApp grupları kurduğu belirtildi. Böylece milletvekilleri ve parti yöneticileri arasında kullanılan ortak iletişim kanalının fiilen sona erdiği kaydedildi.
CHP’de mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim tartışmalarının, parti içindeki siyasi dengeleri ve iletişim mekanizmasını etkilemeye devam ettiği değerlendiriliyor.
CHP’de WhatsApp krizi parti içi gerilimi büyüttü
