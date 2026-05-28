CHP’de beklenen toplantı öncesi 1 Haziran kararı açıklandı
CHP’de beklenen toplantı öncesi 1 Haziran kararı açıklandı
CHP Genel Merkezi, Parti Meclisi toplantısına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialar sonrası resmi açıklama yaptı. Açıklamada, Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazının ilgili kamu kurumundan henüz tebliğ edilmediği belirtildi
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 12:52
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 12:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Partiden yapılan bilgilendirmede, bu nedenle Parti Meclisi’nin toplanma tarihinin netleşmediği ifade edildi. Tebliğ sürecinin tamamlanmasının ardından toplantı tarihinin Genel Başkan tarafından belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Kulislerde Parti Meclisi’nin 1 Haziran’da toplanabileceği yönündeki iddialar gündeme gelirken, CHP yönetimi resmi sürecin henüz tamamlanmadığını duyurdu. Parti içinde gözler şimdi Genel Başkan tarafından açıklanacak yeni takvime çevrildi.
CHP’nin açıklaması
Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Denilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.”
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP’de beklenen toplantı öncesi 1 Haziran kararı açıklandı
CHP Genel Merkezi, Parti Meclisi toplantısına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialar sonrası resmi açıklama yaptı. Açıklamada, Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazının ilgili kamu kurumundan henüz tebliğ edilmediği belirtildi
Partiden yapılan bilgilendirmede, bu nedenle Parti Meclisi’nin toplanma tarihinin netleşmediği ifade edildi. Tebliğ sürecinin tamamlanmasının ardından toplantı tarihinin Genel Başkan tarafından belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Kulislerde Parti Meclisi’nin 1 Haziran’da toplanabileceği yönündeki iddialar gündeme gelirken, CHP yönetimi resmi sürecin henüz tamamlanmadığını duyurdu. Parti içinde gözler şimdi Genel Başkan tarafından açıklanacak yeni takvime çevrildi.
CHP’nin açıklaması
Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Denilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.”
Çok Okunanlar