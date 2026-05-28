AK Parti ile MHP bayram ziyaretinde bir araya geldi
AK Parti ile MHP heyetleri, Kurban Bayramı kapsamında karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Ankara’daki görüşmelerde iki parti temsilcileri birlik, beraberlik ve siyasi diyalog vurgusu yaptı. Bayramlaşma programları kapsamında siyasi partiler arasında temaslar sürerken, AK Parti ile CHP de üç bayram aranın ardından yeniden bayramlaştı.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 12:58
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 13:01
CHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkez binasını ziyaret etti. CHP heyetinde Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı. Heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile parti yöneticileri karşıladı.
Üç bayram sonra ilk temas
AK Parti ile CHP arasında gerçekleştirilen ziyaret, üç bayram aranın ardından yapılan ilk bayramlaşma oldu. Görüşmede siyasi partiler arası diyalog ve toplumsal birlik mesajları öne çıktı.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, bayramların toplumsal yakınlaşma açısından önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin huzuru için tüm partilerle ortak çalışma iradesi taşıdıklarını ifade etti.
AK Parti’den birlik ve beraberlik mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi. Yayman, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyasi partiler arasında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
AK Parti ile MHP heyetleri arasındaki bayramlaşmada da benzer mesajlar öne çıktı. Görüşmede Türkiye’nin geleceği, toplumsal dayanışma ve siyasi istişare konuları değerlendirildi.
