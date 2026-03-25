AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'e sert tepki: Türkiye aleyhtarlarının sesini yansıtıyor!
Haber Giriş Tarihi: 25.03.2026 22:31
Haber Güncellenme Tarihi: 25.03.2026 22:32
Kaynak:
Haber Merkezi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik değerlendirmelerine sert tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika yaklaşımına karşı kullandığı ifadeler, Türkiye aleyhtarlarının söylemiyle örtüşmektedir.' değerlendirmesini yaptı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Çelik, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın dış politika yaklaşımı, dünyanın içinde bulunduğu karmaşık süreçlerde milletimizin ve devletimizin güvenini sağlamaktadır. Uluslararası toplum, Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve etkili yönlerini dikkatle ve takdirle izlemektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika yaklaşımına karşı kullandığı dil ise Türkiye aleyhtarlarının sesini yansıtmaktadır. Son dönemde dünya medyasında Türkiye aleyhtarlığı yapanların söylemleriyle Özgür Özel'in ifadeleri arasında paralellikler göze çarpmaktadır. Dünya büyük sorunlarla boğuşurken, küresel gelişmeleri yeterince kavrayamayan ve kendi siyasi sorunlarına odaklanmış olan Özgür Özel'in sözlerinin bir değeri yoktur.”
