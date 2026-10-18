Vali Gül açıkladı: 3 kayıp için aramalar devam ediyor
Vali Gül açıkladı: 3 kayıp için aramalar devam ediyor
İstanbul Valisi Davut Gül, 14 Ekim 2026'da meydana gelen şiddetli yağışların ardından yürütülen sel felaketi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolan 3 kişinin arama çalışmalarının İstanbul'un Pendik ilçesinde de sürdüğünü belirten Gül, ekiplerin 17 kilometrelik dere hattının tamamında ve denizde arama yaptığını bildirdi. Selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Gül, su tahliyesi ve riskli yapıların yıkım işlemlerinin devam ettiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 11:30
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 11:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin ardından kaybolan üç kişinin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Arama faaliyetlerinin yalnızca İstanbul'daki sel bölgeleriyle sınırlı olmadığını belirten Gül, Pendik'te aranan kişilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolduğunu açıkladı.
Gül, iki il arasındaki coğrafi yakınlık nedeniyle arama çalışmalarının İstanbul sınırları içerisinde de sürdürüldüğünü ifade etti.
Vali Gül, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Pendik'te aradığımız kayıplar Gebze'de olan, Kocaeli'nde olan ama bizde de şehirler iç içe olduğu için bizde de aranan hemşehrilerimiz. Dolayısıyla da Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz.
Arama ekiplerinin 17 kilometrelik dere hattının tamamını taradığını belirten Gül, kayıp kişilerin bulunabileceği değerlendirilen noktalarda çalışmaların yoğunlaştırıldığını bildirdi.
Denizde ve dere hattında aramalar sürüyor
Kayıp kişilerin bulunması amacıyla karada ve su altında farklı ekiplerin görev yaptığını aktaran Gül, Sahil Güvenlik birimlerinin de çalışmalara katıldığını söyledi.
Gül, "Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz" ifadelerini kullandı.
Arama faaliyetlerinin denizde de devam ettiğini belirten İstanbul Valisi, Haliç başta olmak üzere Sahil Güvenlik ve su altı ekiplerinin görev yaptığını açıkladı.
Gül, "Yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor" dedi.
Sel sonrası 19 dükkan ve 2 konut yıkılıyor
İstanbul'daki sel felaketinin ardından hasar tespit ve riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Vali Gül, 19 dükkan, 2 konut, 1 Kur'an kursu ve 1 stadyumun yıkım kapsamında bulunduğunu açıkladı.
Yıkılması gereken yapılarda işlemlerin devam ettiğini belirten Gül, İSKİ'nin dere ıslahı projesinin önünde engel oluşturan binaların kaldırıldığını söyledi.
Vali Gül, açıklamanın yapıldığı sırada bir binanın yıkımının kaldığını, bu işlemin de tamamlanmasıyla dere ıslahı projesi önündeki yapıların kaldırılmış olacağını ifade etti.
Hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı
Selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Gül, yeni başvurular doğrultusunda ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.
Vatandaşlardan gelen ilave taleplerin sahada değerlendirildiğini aktaran Gül, ekiplerin hasar tespitlerini yerinde yaptığını söyledi.
Gül, "Hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor, ilave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Selden zarar gören binalar için üç seçenek
İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen bölgelerde yapıların yeniden inşasına yönelik çalışmaların da başladığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bölgede ofis oluşturduğunu bildirdi.
Vatandaşların binalarını yeniden yaptırabilmeleri için üç farklı yöntemin değerlendirildiğini belirten Gül, yapıların mülk sahipleri tarafından, müteahhit aracılığıyla veya TOKİ üzerinden yeniden inşa edilebileceğini söyledi.
Kentsel dönüşüm sürecine katılmak isteyen vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının sahada başladığı ifade edildi.
Şile'de dere taşkınları nedeniyle su baskınları yaşandı
İstanbul'un Şile ilçesinde de yoğun yağışların ardından derelerin taşması sonucu su baskınları meydana geldi. Vali Gül, ekiplerin önemli bir bölümünün gece saatlerinden itibaren bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.
Şile'deki çalışmalarda AFAD, kaymakamlık ve diğer ilgili kurumların görev aldığını belirten Gül, açıklamanın yapıldığı sırada bölgede can kaybı veya mahsur kalma vakası bulunmadığını söyledi.
Dere taşkınlarının ardından zarar tespit çalışmalarının gerçekleştirileceğini aktaran Gül, benzer taşkınların önlenmesine yönelik çalışmaların da yapılacağını bildirdi.
Su tahliye çalışmalarının tamamına yakını bitti
Selden etkilenen konut ve iş yerlerindeki su tahliye işlemlerine ilişkin bilgi veren Vali Gül, ilk aşamada oluşan su ve balçığın büyük ölçüde temizlendiğini açıkladı.
Bazı binaların bodrum katlarına yeniden su girebildiğini belirten Gül, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekiplerin yeniden müdahalede bulunduğunu söyledi.
AFAD koordinasyon ekiplerinin bölgede görev yapmaya devam ettiğini aktaran Gül, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarının ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürüldüğünü bildirdi.
Ayazağa'da normalleşme çalışmaları sürüyor
İstanbul'da selden etkilenen bölgeler arasında bulunan Ayazağa'da da temizlik, tahliye ve altyapı çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Vali Gül, yağışların sona ermesiyle birlikte bölgedeki günlük yaşamın önemli ölçüde normalleşmesini beklediklerini ifade etti.
Yıkım kapsamındaki stadyumun başka bir alanda yeniden yapılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Gül, yeni yerin belirlenmesine ilişkin planlamanın takip eden hafta içerisinde netleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
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Vali Gül açıkladı: 3 kayıp için aramalar devam ediyor
İstanbul Valisi Davut Gül, 14 Ekim 2026'da meydana gelen şiddetli yağışların ardından yürütülen sel felaketi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolan 3 kişinin arama çalışmalarının İstanbul'un Pendik ilçesinde de sürdüğünü belirten Gül, ekiplerin 17 kilometrelik dere hattının tamamında ve denizde arama yaptığını bildirdi. Selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Gül, su tahliyesi ve riskli yapıların yıkım işlemlerinin devam ettiğini söyledi.
İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin ardından kaybolan üç kişinin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Arama faaliyetlerinin yalnızca İstanbul'daki sel bölgeleriyle sınırlı olmadığını belirten Gül, Pendik'te aranan kişilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolduğunu açıkladı.
Gül, iki il arasındaki coğrafi yakınlık nedeniyle arama çalışmalarının İstanbul sınırları içerisinde de sürdürüldüğünü ifade etti.
Vali Gül, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Arama ekiplerinin 17 kilometrelik dere hattının tamamını taradığını belirten Gül, kayıp kişilerin bulunabileceği değerlendirilen noktalarda çalışmaların yoğunlaştırıldığını bildirdi.
Denizde ve dere hattında aramalar sürüyor
Kayıp kişilerin bulunması amacıyla karada ve su altında farklı ekiplerin görev yaptığını aktaran Gül, Sahil Güvenlik birimlerinin de çalışmalara katıldığını söyledi.
Gül, "Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz" ifadelerini kullandı.
Arama faaliyetlerinin denizde de devam ettiğini belirten İstanbul Valisi, Haliç başta olmak üzere Sahil Güvenlik ve su altı ekiplerinin görev yaptığını açıkladı.
Gül, "Yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor" dedi.
Sel sonrası 19 dükkan ve 2 konut yıkılıyor
İstanbul'daki sel felaketinin ardından hasar tespit ve riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Vali Gül, 19 dükkan, 2 konut, 1 Kur'an kursu ve 1 stadyumun yıkım kapsamında bulunduğunu açıkladı.
Yıkılması gereken yapılarda işlemlerin devam ettiğini belirten Gül, İSKİ'nin dere ıslahı projesinin önünde engel oluşturan binaların kaldırıldığını söyledi.
Vali Gül, açıklamanın yapıldığı sırada bir binanın yıkımının kaldığını, bu işlemin de tamamlanmasıyla dere ıslahı projesi önündeki yapıların kaldırılmış olacağını ifade etti.
Hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı
Selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Gül, yeni başvurular doğrultusunda ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.
Vatandaşlardan gelen ilave taleplerin sahada değerlendirildiğini aktaran Gül, ekiplerin hasar tespitlerini yerinde yaptığını söyledi.
Gül, "Hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor, ilave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Selden zarar gören binalar için üç seçenek
İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen bölgelerde yapıların yeniden inşasına yönelik çalışmaların da başladığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bölgede ofis oluşturduğunu bildirdi.
Vatandaşların binalarını yeniden yaptırabilmeleri için üç farklı yöntemin değerlendirildiğini belirten Gül, yapıların mülk sahipleri tarafından, müteahhit aracılığıyla veya TOKİ üzerinden yeniden inşa edilebileceğini söyledi.
Kentsel dönüşüm sürecine katılmak isteyen vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının sahada başladığı ifade edildi.
Şile'de dere taşkınları nedeniyle su baskınları yaşandı
İstanbul'un Şile ilçesinde de yoğun yağışların ardından derelerin taşması sonucu su baskınları meydana geldi. Vali Gül, ekiplerin önemli bir bölümünün gece saatlerinden itibaren bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.
Şile'deki çalışmalarda AFAD, kaymakamlık ve diğer ilgili kurumların görev aldığını belirten Gül, açıklamanın yapıldığı sırada bölgede can kaybı veya mahsur kalma vakası bulunmadığını söyledi.
Dere taşkınlarının ardından zarar tespit çalışmalarının gerçekleştirileceğini aktaran Gül, benzer taşkınların önlenmesine yönelik çalışmaların da yapılacağını bildirdi.
Su tahliye çalışmalarının tamamına yakını bitti
Selden etkilenen konut ve iş yerlerindeki su tahliye işlemlerine ilişkin bilgi veren Vali Gül, ilk aşamada oluşan su ve balçığın büyük ölçüde temizlendiğini açıkladı.
Bazı binaların bodrum katlarına yeniden su girebildiğini belirten Gül, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekiplerin yeniden müdahalede bulunduğunu söyledi.
AFAD koordinasyon ekiplerinin bölgede görev yapmaya devam ettiğini aktaran Gül, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarının ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürüldüğünü bildirdi.
Ayazağa'da normalleşme çalışmaları sürüyor
İstanbul'da selden etkilenen bölgeler arasında bulunan Ayazağa'da da temizlik, tahliye ve altyapı çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Vali Gül, yağışların sona ermesiyle birlikte bölgedeki günlük yaşamın önemli ölçüde normalleşmesini beklediklerini ifade etti.
Yıkım kapsamındaki stadyumun başka bir alanda yeniden yapılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Gül, yeni yerin belirlenmesine ilişkin planlamanın takip eden hafta içerisinde netleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
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