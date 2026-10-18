Türkiye'nin en planlı şehirleri listesinde hangi iller var?
Türkiye'nin en planlı şehirleri listesinde hangi iller var?
Türkiye'de planlı şehirleşme, ulaşım altyapısı, yerleşim düzeni ve kamusal alanların kullanımı açısından farklı kentlerde öne çıkıyor. Geniş bulvarlar, toplu taşıma ağları, yeşil alanlar ve düzenli yerleşim bölgeleri üzerinden hazırlanan seçkide Konya, Kayseri, Eskişehir, Ankara ve Erzincan yer aldı. Kentlerin tarihsel gelişimi ve ulaşım olanakları dikkate alınarak oluşturulan listede Konya ilk sırada gösterildi. Seçkideki şehirlerin planlama özellikleri, kent merkezlerinin gelişim süreçleriyle birlikte ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 11:22
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 11:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şehirlerin planlama özellikleri yalnızca cadde genişliği veya binaların yerleşim düzeniyle sınırlı kalmıyor. Ulaşım ağlarının bütünlüğü, kamusal alanlara erişim, yeşil alanların dağılımı ve nüfus artışına uygun altyapı yatırımları da kent planlamasının temel unsurları arasında bulunuyor.
Türkiye'de şehirlerin gelişim süreçleri, coğrafi koşullar ve tarihsel yapılaşma özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Bazı kentlerde yeniden yapılanma süreçleri, bazılarında ise ulaşım ve yerleşim projeleri şehir dokusunun oluşmasında belirleyici rol oynuyor.
5. Erzincan geniş caddeleriyle öne çıkıyor
Erzincan, 1939 yılında meydana gelen büyük depremin ardından yeniden şekillenen kent merkeziyle listede beşinci sırada yer alıyor. Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, şehrin cadde düzeni ve yerleşim yapısının gelişiminde önemli rol oynadı.
Geniş yolları, birbirini kesen caddeleri ve kent merkezindeki yerleşim düzeniyle dikkat çeken Erzincan, yeniden planlanan şehir dokusunun Türkiye'deki örnekleri arasında gösteriliyor.
4. Ankara Cumhuriyet dönemi planlamasıyla dikkat çekiyor
Türkiye'nin başkenti Ankara, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren uygulanan şehir planlarıyla gelişti. Başkentin kamu kurumları, meydanları ve ana ulaşım güzergâhları, modern şehircilik anlayışı doğrultusunda şekillendirildi.
Geniş bulvarlar, kamusal yapılar ve farklı dönemlerde oluşturulan yerleşim bölgeleri Ankara'nın kent dokusunda önemli yer tutuyor. Şehrin planlama geçmişinde 1920'li yılların sonunda hazırlanan Jansen Planı da bulunuyor.
3. Eskişehir tramvay ağı ve yaya alanlarıyla listede
Eskişehir, kent merkezindeki tramvay ağı, yaya bölgeleri ve Porsuk Çayı çevresindeki kamusal alan düzenlemeleriyle listede üçüncü sırada bulunuyor. Şehirde toplu taşıma ile kent merkezindeki sosyal yaşam alanlarının bağlantısı öne çıkıyor.
Porsuk Çayı boyunca oluşturulan yürüyüş yolları, parklar ve köprüler, kent merkezinin fiziksel yapısının önemli unsurlarını oluşturuyor. Tramvay hatları ise farklı yerleşim bölgeleri ile merkezi noktalar arasında ulaşım sağlıyor.
2. Kayseri geniş bulvarları ve ulaşım ağıyla öne çıkıyor
Kayseri, geniş bulvarları, karayolu bağlantıları ve gelişen yerleşim bölgeleriyle seçkinin ikinci sırasında yer alıyor. Tarihî kent merkezi ile yeni yapılaşma alanlarının bir arada bulunduğu şehirde ulaşım altyapısı, yerleşim alanlarının gelişiminde önemli rol oynuyor.
Kentteki raylı sistem hatları, ana ulaşım aksları ve yeni yerleşim bölgeleri şehir içi ulaşımın temel unsurlarını oluşturuyor. Kayseri'nin farklı dönemlerde gelişen mahalleleri, tarihî ve modern yapılaşmanın birlikte görüldüğü bir kent dokusu ortaya koyuyor.
1. Konya planlı kent yapısıyla ilk sırada
Konya, geniş caddeleri, tramvay hatları ve bisiklet ulaşımına yönelik altyapısıyla listenin ilk sırasında gösteriliyor. Kentin büyük ölçüde düz arazi üzerinde gelişmesi, ulaşım güzergâhları ve yerleşim alanlarının düzenlenmesinde coğrafi bir özellik olarak öne çıkıyor.
Şehirde raylı sistem, karayolu ulaşımı ve bisiklet yolları farklı ulaşım seçenekleri sunuyor. Tarihî kent merkezi ile yeni yerleşim bölgelerinin bir arada bulunduğu Konya, ulaşım altyapısı ve fiziksel kent düzeni açısından seçkide ilk sıraya yerleştirildi.
Şehirlerin planlama özellikleri nasıl değerlendiriliyor?
Kent planlamasında ulaşım sistemlerinin sürekliliği, yeşil alanlara erişim, altyapı kapasitesi ve yerleşim yoğunluğu gibi ölçütler kullanılabiliyor. Bununla birlikte bir şehrin geniş caddelere veya raylı sisteme sahip olması, tek başına o kentin diğerlerinden daha planlı olduğunu göstermiyor.
Konya, Kayseri, Eskişehir, Ankara ve Erzincan'ın yer aldığı seçki, kentlerin belirli fiziksel ve ulaşım özelliklerine dayanıyor.
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Türkiye'nin en planlı şehirleri listesinde hangi iller var?
Türkiye'de planlı şehirleşme, ulaşım altyapısı, yerleşim düzeni ve kamusal alanların kullanımı açısından farklı kentlerde öne çıkıyor. Geniş bulvarlar, toplu taşıma ağları, yeşil alanlar ve düzenli yerleşim bölgeleri üzerinden hazırlanan seçkide Konya, Kayseri, Eskişehir, Ankara ve Erzincan yer aldı. Kentlerin tarihsel gelişimi ve ulaşım olanakları dikkate alınarak oluşturulan listede Konya ilk sırada gösterildi. Seçkideki şehirlerin planlama özellikleri, kent merkezlerinin gelişim süreçleriyle birlikte ele alındı.
Şehirlerin planlama özellikleri yalnızca cadde genişliği veya binaların yerleşim düzeniyle sınırlı kalmıyor. Ulaşım ağlarının bütünlüğü, kamusal alanlara erişim, yeşil alanların dağılımı ve nüfus artışına uygun altyapı yatırımları da kent planlamasının temel unsurları arasında bulunuyor.
Türkiye'de şehirlerin gelişim süreçleri, coğrafi koşullar ve tarihsel yapılaşma özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Bazı kentlerde yeniden yapılanma süreçleri, bazılarında ise ulaşım ve yerleşim projeleri şehir dokusunun oluşmasında belirleyici rol oynuyor.
5. Erzincan geniş caddeleriyle öne çıkıyor
Erzincan, 1939 yılında meydana gelen büyük depremin ardından yeniden şekillenen kent merkeziyle listede beşinci sırada yer alıyor. Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, şehrin cadde düzeni ve yerleşim yapısının gelişiminde önemli rol oynadı.
Geniş yolları, birbirini kesen caddeleri ve kent merkezindeki yerleşim düzeniyle dikkat çeken Erzincan, yeniden planlanan şehir dokusunun Türkiye'deki örnekleri arasında gösteriliyor.
4. Ankara Cumhuriyet dönemi planlamasıyla dikkat çekiyor
Türkiye'nin başkenti Ankara, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren uygulanan şehir planlarıyla gelişti. Başkentin kamu kurumları, meydanları ve ana ulaşım güzergâhları, modern şehircilik anlayışı doğrultusunda şekillendirildi.
Geniş bulvarlar, kamusal yapılar ve farklı dönemlerde oluşturulan yerleşim bölgeleri Ankara'nın kent dokusunda önemli yer tutuyor. Şehrin planlama geçmişinde 1920'li yılların sonunda hazırlanan Jansen Planı da bulunuyor.
3. Eskişehir tramvay ağı ve yaya alanlarıyla listede
Eskişehir, kent merkezindeki tramvay ağı, yaya bölgeleri ve Porsuk Çayı çevresindeki kamusal alan düzenlemeleriyle listede üçüncü sırada bulunuyor. Şehirde toplu taşıma ile kent merkezindeki sosyal yaşam alanlarının bağlantısı öne çıkıyor.
Porsuk Çayı boyunca oluşturulan yürüyüş yolları, parklar ve köprüler, kent merkezinin fiziksel yapısının önemli unsurlarını oluşturuyor. Tramvay hatları ise farklı yerleşim bölgeleri ile merkezi noktalar arasında ulaşım sağlıyor.
2. Kayseri geniş bulvarları ve ulaşım ağıyla öne çıkıyor
Kayseri, geniş bulvarları, karayolu bağlantıları ve gelişen yerleşim bölgeleriyle seçkinin ikinci sırasında yer alıyor. Tarihî kent merkezi ile yeni yapılaşma alanlarının bir arada bulunduğu şehirde ulaşım altyapısı, yerleşim alanlarının gelişiminde önemli rol oynuyor.
Kentteki raylı sistem hatları, ana ulaşım aksları ve yeni yerleşim bölgeleri şehir içi ulaşımın temel unsurlarını oluşturuyor. Kayseri'nin farklı dönemlerde gelişen mahalleleri, tarihî ve modern yapılaşmanın birlikte görüldüğü bir kent dokusu ortaya koyuyor.
1. Konya planlı kent yapısıyla ilk sırada
Konya, geniş caddeleri, tramvay hatları ve bisiklet ulaşımına yönelik altyapısıyla listenin ilk sırasında gösteriliyor. Kentin büyük ölçüde düz arazi üzerinde gelişmesi, ulaşım güzergâhları ve yerleşim alanlarının düzenlenmesinde coğrafi bir özellik olarak öne çıkıyor.
Şehirde raylı sistem, karayolu ulaşımı ve bisiklet yolları farklı ulaşım seçenekleri sunuyor. Tarihî kent merkezi ile yeni yerleşim bölgelerinin bir arada bulunduğu Konya, ulaşım altyapısı ve fiziksel kent düzeni açısından seçkide ilk sıraya yerleştirildi.
Şehirlerin planlama özellikleri nasıl değerlendiriliyor?
Kent planlamasında ulaşım sistemlerinin sürekliliği, yeşil alanlara erişim, altyapı kapasitesi ve yerleşim yoğunluğu gibi ölçütler kullanılabiliyor. Bununla birlikte bir şehrin geniş caddelere veya raylı sisteme sahip olması, tek başına o kentin diğerlerinden daha planlı olduğunu göstermiyor.
Konya, Kayseri, Eskişehir, Ankara ve Erzincan'ın yer aldığı seçki, kentlerin belirli fiziksel ve ulaşım özelliklerine dayanıyor.
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