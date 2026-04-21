TBMM okul saldırılarını araştıracak komisyonu onayladı
Okul saldırıları için TBMM Genel Kurulu’nda alınan karar, olayların nedenleri ve alınabilecek önlemlerin kapsamlı şekilde incelenmesini gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 20:10
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 20:13
TBMM Genel Kurulu, okul saldırılarına ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını kabul etti. Karar ile birlikte Türkiye genelinde yaşanan okul temelli şiddet olaylarının sebepleri, etkileri ve önlenmesine yönelik politikaların değerlendirilmesi amaçlanıyor. Sürecin, eğitim güvenliği konusunda yeni düzenlemelere zemin hazırlaması bekleniyor.
Komisyonun görev kapsamı belirlenecek
Kurulacak araştırma komisyonunun görev süresi, üye dağılımı ve çalışma usulleri ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı tarafından netleştirilecek.
Okul güvenliği politikaları incelenecek
Komisyonun çalışmaları kapsamında okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar, risk faktörleri ve uluslararası örnekler değerlendirilecek. Elde edilecek bulgular doğrultusunda yeni önlem önerilerinin gündeme gelmesi planlanıyor.
