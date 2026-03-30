Taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki geç kız hayatını kaybetti
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddia edilen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın kaza sonucu ölümüne sebep olan sürücünün CHP'li başkanını eski eniştesinin restoranında çalıştığı belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 16:02
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 16:04
Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı.
Star Gazetesi'nin haberine göre, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan genç kızın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Otomobille çarptığı genç kızın ağır yaralanmasına neden olan ve tutuklanan sürücüyle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı.
Sürücünün CHP'li başkanını eski eniştesinin restoranında çalıştığı belirlendi.
