Sonarlar ve dronlar devrede: İstanbul'da sel sularına kapılanlar aranıyor
Sonarlar ve dronlar devrede: İstanbul'da sel sularına kapılanlar aranıyor
İstanbul’da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli yağış ve selin ardından kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. AFAD koordinesinde dron ve sonar cihazlarıyla yürütülen çalışmalarda, derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar didik didik taranıyor.
Haber Giriş Tarihi: 17.10.2026 16:27
Haber Güncellenme Tarihi: 17.10.2026 16:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda arama kurtarma ekipleri, dere yatakları ve derelerin döküldükleri noktalar ile Haliç bölgesinde kayıp kişilere ulaşmak için çalışma yapıyor.
Çalışmaların koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Kemerburgaz'da oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan gönüllüler de ekiplere destek veriyor.
Ekipler, Kağıthane, Cendere, Alibeyköy ve Ayazağa'daki dere yataklarında çalışmalarını yoğunlaştırırken derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar da aranıyor.
Arama çalışmalarında dronlar ve sonar cihazları da kullanılıyor.
Öte yandan, Cendere'de sel sularının çekilmesinin ardından araçlara ait onlarca plaka yüzeye çıktı. Toplanan plakalar, kaldırıma bırakıldı.
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Sonarlar ve dronlar devrede: İstanbul'da sel sularına kapılanlar aranıyor
İstanbul’da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli yağış ve selin ardından kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. AFAD koordinesinde dron ve sonar cihazlarıyla yürütülen çalışmalarda, derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar didik didik taranıyor.
İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda arama kurtarma ekipleri, dere yatakları ve derelerin döküldükleri noktalar ile Haliç bölgesinde kayıp kişilere ulaşmak için çalışma yapıyor.
Çalışmaların koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Kemerburgaz'da oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan gönüllüler de ekiplere destek veriyor.
Ekipler, Kağıthane, Cendere, Alibeyköy ve Ayazağa'daki dere yataklarında çalışmalarını yoğunlaştırırken derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar da aranıyor.
Arama çalışmalarında dronlar ve sonar cihazları da kullanılıyor.
Öte yandan, Cendere'de sel sularının çekilmesinin ardından araçlara ait onlarca plaka yüzeye çıktı. Toplanan plakalar, kaldırıma bırakıldı.
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