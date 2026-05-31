Sıcaklıklar yükselirken birçok il için yağış uyarısı
Sıcaklıklar yükselirken birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin son tahminlerinde kuvvetli rüzgâr ve sıcaklık artışı öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:44
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2026 09:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklardaki artışın sürmesiyle birlikte birçok kentte termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Yağışların etkili olacağı bölgeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Trakya kesimi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda da yağış geçişleri beklenirken, ülkenin diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık hava koşullarının hâkim olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgâr uyarısı
Rüzgârın Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Büyük şehirlerde sıcaklıklar artacak
Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da bugün 23 derece olan hava sıcaklığının yarın 25 dereceye, pazartesi 28 dereceye ve salı günü 31 dereceye ulaşması bekleniyor.
Ankara’da sıcaklığın yarın 22 derece, pazartesi 24 derece ve salı günü 27 derece olacağı tahmin edilirken, İzmir’de yarın 30 derece, pazartesi ve salı günleri ise 32 derece ölçülmesi öngörülüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde kademeli olarak yükselecek. Birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, yeni tahminlerde artışın seyri yakından takip edilecek.
