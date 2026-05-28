Küresel sıcaklıklar 5 yıl daha rekor seviyelerde kalabilir
Küresel sıcaklıklar 5 yıl daha rekor seviyelerde kalabilir
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl boyunca rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesinin beklendiğini açıkladı. İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından hazırlanan yeni raporda, 2026-2030 dönemine ilişkin sıcaklık tahminlerine yer verildi. Rapor, sanayi öncesi döneme göre sıcaklık artışının kritik eşiklere yaklaşmayı sürdüreceğine işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 15:31
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 15:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Raporda, 2026 ile 2030 arasında küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 ortalamasının 1,5 derece üzerine geçici olarak en az bir yıl boyunca çıkmasının yüzde 91 olasılıkla gerçekleşeceği belirtildi. WMO verilerine göre bu eşik, küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 1,55 derece üzerine çıktığı 2024 yılında da geçici olarak aşılmıştı.
2026-2030 döneminin 5 yıllık ortalamasının 1850-1900 dönemi ortalamasının 1,5 derece üzerine çıkma olasılığı ise yüzde 75 olarak hesaplandı. Raporda, gelecek 5 yıl içinde herhangi bir yılın sıcaklık artışında 2 derece seviyesini aşmasının ise yüzde 1’den düşük ihtimal olduğu kaydedildi.
Arktik bölgesindeki sıcaklık artışı dikkat çekti
Raporda, Arktik bölgesindeki sıcaklık anomalilerinin küresel ortalamanın üzerinde kalmaya devam edeceği öngörüldü. Özellikle kuzey yarımkürede sıcaklık artışının küresel iklim üzerindeki etkilerinin izlenmeye devam edileceği belirtildi.
WMO değerlendirmesinde, Orta Tropikal Pasifik’teki 5 yıllık ortalama sıcaklık tahminlerinin 2027 ve 2028 yıllarında El Nino koşullarına doğru eğilim gösterdiği ifade edildi. Bu gelişmenin küresel sıcaklık artışını destekleyebileceği kaydedildi.
WMO’dan El Nino açıklaması
Raporda görüşlerine yer verilen baş yazar Dr. Leon Hermanson, 2026 sonu için bir El Nino hava olayı tahmini bulunduğunu açıkladı. Hermanson, bu durumun 2027 yılının yeni bir sıcaklık rekoru kırma olasılığını artırabileceğini ifade etti.
Raporda ayrıca Güneydoğu Avrupa’da 2009’dan bu yana süren yüksek yağış döneminin ardından son yıllarda anormal kuraklık görüldüğü belirtildi. 2026-2030 döneminde bölgenin yeniden yüksek yağışlı bir sürece girebileceği tahmin edilirken, bu tahminin doğruluk seviyesinin düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Küresel sıcaklıklar 5 yıl daha rekor seviyelerde kalabilir
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl boyunca rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesinin beklendiğini açıkladı. İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından hazırlanan yeni raporda, 2026-2030 dönemine ilişkin sıcaklık tahminlerine yer verildi. Rapor, sanayi öncesi döneme göre sıcaklık artışının kritik eşiklere yaklaşmayı sürdüreceğine işaret etti.
Raporda, 2026 ile 2030 arasında küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 ortalamasının 1,5 derece üzerine geçici olarak en az bir yıl boyunca çıkmasının yüzde 91 olasılıkla gerçekleşeceği belirtildi. WMO verilerine göre bu eşik, küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 1,55 derece üzerine çıktığı 2024 yılında da geçici olarak aşılmıştı.
2026-2030 döneminin 5 yıllık ortalamasının 1850-1900 dönemi ortalamasının 1,5 derece üzerine çıkma olasılığı ise yüzde 75 olarak hesaplandı. Raporda, gelecek 5 yıl içinde herhangi bir yılın sıcaklık artışında 2 derece seviyesini aşmasının ise yüzde 1’den düşük ihtimal olduğu kaydedildi.
Arktik bölgesindeki sıcaklık artışı dikkat çekti
Raporda, Arktik bölgesindeki sıcaklık anomalilerinin küresel ortalamanın üzerinde kalmaya devam edeceği öngörüldü. Özellikle kuzey yarımkürede sıcaklık artışının küresel iklim üzerindeki etkilerinin izlenmeye devam edileceği belirtildi.
WMO değerlendirmesinde, Orta Tropikal Pasifik’teki 5 yıllık ortalama sıcaklık tahminlerinin 2027 ve 2028 yıllarında El Nino koşullarına doğru eğilim gösterdiği ifade edildi. Bu gelişmenin küresel sıcaklık artışını destekleyebileceği kaydedildi.
WMO’dan El Nino açıklaması
Raporda görüşlerine yer verilen baş yazar Dr. Leon Hermanson, 2026 sonu için bir El Nino hava olayı tahmini bulunduğunu açıkladı. Hermanson, bu durumun 2027 yılının yeni bir sıcaklık rekoru kırma olasılığını artırabileceğini ifade etti.
Raporda ayrıca Güneydoğu Avrupa’da 2009’dan bu yana süren yüksek yağış döneminin ardından son yıllarda anormal kuraklık görüldüğü belirtildi. 2026-2030 döneminde bölgenin yeniden yüksek yağışlı bir sürece girebileceği tahmin edilirken, bu tahminin doğruluk seviyesinin düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.
Çok Okunanlar