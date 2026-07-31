Haluk Levent'in vukuatları bitmiyor: 70 milyon TL verdim
Haluk Levent'in vukuatları bitmiyor: 70 milyon TL verdim
'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen şüpheli Nejdet Kuy'un savcılıkta verdiği ifadesine ulaşıldı. Kuy, Haluk Levent'e 70 milyon TL borç verdiğini ancak kendisine verilen çeklerin çoğunun karşılıksız çıktığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:26
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 09:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy, deprem bölgesindeki konteyner ve çelik konut projelerine ilişkin konuştu. Kuy, Ahbap Derneği ile ticari ilişkisinin Cemil Yeşil ve ortağı Aytaç Ağadağ aracılığıyla başladığını belirterek, ilk etapta deprem bölgesi için 800 konteyner üretimi konusunda anlaştıklarını, sonra siparişin 3 bin 400 konteynere çıktığını söyledi. Konteynerleri teslim ettiğini ifade eden Kuy, dernekten 261 milyon 590 bin TL ödeme aldığını anlattı.
ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI
Konteynerlerin ardından 352 çelik konut yapımı için sözleşme imzaladığını ve 282 milyon TL peşinat aldığını belirtti. Kuy, "Aytaç Ağadağ bana Haluk Levent'in 70 milyon TL borç istediğini söyledi. Cemil Yeşil'in CY Motor şirketine 55 milyon TL banka üzerinden gönderdim, ayrıca 15 milyon TL'yi nakit çekerek elden teslim ettim. O tarihte Haluk Levent'i şahsen tanımıyordum" dedi. Kuy, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın IBAN istediğini, hesabına yaklaşık 300 bin TL gönderildiğini, sonraki ödemelerin ise parça parça yapıldığını ve açıklamalarında "borç ödemesi" ifadesinin yer aldığını anlattı. Borca karşılık Haluk Levent'in verdiği 23 milyon TL'lik şahsi senedi icra takibine koyduğunu söyleyen Kuy, 350 bin dolarlık bir çekin de karşılıksız çıktığını iddia etti.
352 EVDEN 52'Sİ YAPILDI
352 konutluk projeye ilişkin de bilgi veren Kuy, proje alanının aylar sonra Malatya'nın Arapgir ilçesinde belirlendiğini, kendisinden ilk etapta yalnızca 56 ev yapmasının istendiğini ve bu evleri tamamlayarak teslim ettiğini söyledi. Geri kalan konutların ise hayata geçirilemediğini belirten Kuy, dernekten konteyner, çelik konut, okul ve gençlik merkezi projeleri kapsamında aldığı ödemelerin 752 milyon TL olduğunu söyledi.
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Haluk Levent'in vukuatları bitmiyor: 70 milyon TL verdim
'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen şüpheli Nejdet Kuy'un savcılıkta verdiği ifadesine ulaşıldı. Kuy, Haluk Levent'e 70 milyon TL borç verdiğini ancak kendisine verilen çeklerin çoğunun karşılıksız çıktığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy, deprem bölgesindeki konteyner ve çelik konut projelerine ilişkin konuştu. Kuy, Ahbap Derneği ile ticari ilişkisinin Cemil Yeşil ve ortağı Aytaç Ağadağ aracılığıyla başladığını belirterek, ilk etapta deprem bölgesi için 800 konteyner üretimi konusunda anlaştıklarını, sonra siparişin 3 bin 400 konteynere çıktığını söyledi. Konteynerleri teslim ettiğini ifade eden Kuy, dernekten 261 milyon 590 bin TL ödeme aldığını anlattı.
ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI
Konteynerlerin ardından 352 çelik konut yapımı için sözleşme imzaladığını ve 282 milyon TL peşinat aldığını belirtti. Kuy, "Aytaç Ağadağ bana Haluk Levent'in 70 milyon TL borç istediğini söyledi. Cemil Yeşil'in CY Motor şirketine 55 milyon TL banka üzerinden gönderdim, ayrıca 15 milyon TL'yi nakit çekerek elden teslim ettim. O tarihte Haluk Levent'i şahsen tanımıyordum" dedi. Kuy, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın IBAN istediğini, hesabına yaklaşık 300 bin TL gönderildiğini, sonraki ödemelerin ise parça parça yapıldığını ve açıklamalarında "borç ödemesi" ifadesinin yer aldığını anlattı. Borca karşılık Haluk Levent'in verdiği 23 milyon TL'lik şahsi senedi icra takibine koyduğunu söyleyen Kuy, 350 bin dolarlık bir çekin de karşılıksız çıktığını iddia etti.
352 EVDEN 52'Sİ YAPILDI
352 konutluk projeye ilişkin de bilgi veren Kuy, proje alanının aylar sonra Malatya'nın Arapgir ilçesinde belirlendiğini, kendisinden ilk etapta yalnızca 56 ev yapmasının istendiğini ve bu evleri tamamlayarak teslim ettiğini söyledi. Geri kalan konutların ise hayata geçirilemediğini belirten Kuy, dernekten konteyner, çelik konut, okul ve gençlik merkezi projeleri kapsamında aldığı ödemelerin 752 milyon TL olduğunu söyledi.
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