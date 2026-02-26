Elbistan’da 4,7 büyüklüğünde deprem AFAD tarafından açıklandı. Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.02.2026 20:31
Haber Güncellenme Tarihi: 26.02.2026 20:32
Kaynak:
Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 26 Şubat 2026 saat 20.17’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Elbistan olarak duyururken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
AFAD verilerine göre deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere ilişkin resmi açıklamalar takip edilirken, bölgedeki gelişmeler izleniyor.
Çevre illerde hissedildi
Deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı yerleşim yerlerinde vatandaşların sarsıntı nedeniyle tedbir amaçlı açık alanlara çıktığı bildirildi.
AFAD verileri paylaşıldı
AFAD tarafından yayımlanan ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Elbistan ilçesi olarak kaydedilirken, derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Resmî kurumlardan gelecek ek açıklamalar kamuoyu tarafından takip ediliyor.
Elbistan’da 4,7 büyüklüğünde deprem
