Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Selçuklu Kabristanı'na ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Selçuklu Kabristanı'na ziyaret
Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, program çerçevesinde ilçede bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:53
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 15:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti. Erdoğan, Selçuklu mezar taşlarını inceleyerek ecdat için dua etti.
Erdoğan’dan Selçuklu Kabristanı’na ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat’taki programı kapsamında ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde vatandaşlara hitap edildi. Programın ardından Erdoğan, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’na geçti.
Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan kabristanda Erdoğan, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan tarihi mezar taşlarını inceledi.
Erdoğan, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde önemli yere sahip olan ecdat için dua etti.
Bahçeli ile Ahlat’ta buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabristan ziyaretinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ilçedeki köşkünde ziyaret etti.
Erdoğan ve Bahçeli’nin Ahlat’taki programı kapsamında gerçekleştirdiği buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.
Kabine Ahlat’ta toplanacak
Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat’ta toplanacak.
Saat 16.00’da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantının gündeminde “Terörsüz Türkiye” sürecindeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların bulunması bekleniyor.
Program yarın Malazgirt’te devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat’taki programı kapsamında akşam saatlerinde Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla yemek programı düzenlenecek.
Erdoğan’ın geceyi Ahlat’ta geçirmesinin ardından yarın Malazgirt’e geçerek Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinliklerine katılması planlanıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Selçuklu Kabristanı'na ziyaret
Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, program çerçevesinde ilçede bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti.
Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti. Erdoğan, Selçuklu mezar taşlarını inceleyerek ecdat için dua etti.
Erdoğan’dan Selçuklu Kabristanı’na ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat’taki programı kapsamında ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde vatandaşlara hitap edildi. Programın ardından Erdoğan, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’na geçti.
Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan kabristanda Erdoğan, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan tarihi mezar taşlarını inceledi.
Erdoğan, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde önemli yere sahip olan ecdat için dua etti.
Bahçeli ile Ahlat’ta buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabristan ziyaretinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ilçedeki köşkünde ziyaret etti.
Erdoğan ve Bahçeli’nin Ahlat’taki programı kapsamında gerçekleştirdiği buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.
Kabine Ahlat’ta toplanacak
Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat’ta toplanacak.
Saat 16.00’da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantının gündeminde “Terörsüz Türkiye” sürecindeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların bulunması bekleniyor.
Program yarın Malazgirt’te devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat’taki programı kapsamında akşam saatlerinde Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla yemek programı düzenlenecek.
Erdoğan’ın geceyi Ahlat’ta geçirmesinin ardından yarın Malazgirt’e geçerek Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinliklerine katılması planlanıyor.
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