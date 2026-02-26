Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda gençlere hangi mesajları verdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda gençlere hangi mesajları verdi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftarda gençlere hangi mesajları verdi sorusu program sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik, kazanımlar ve gençlerin rolüne ilişkin mesajlar paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 26.02.2026 20:18
Haber Güncellenme Tarihi: 26.02.2026 20:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 2026’da düzenlenen KYK Öğrencileri, Sporcular ve Gençlerle İftar programında konuştu. Programda gençlere yönelik birlik, beraberlik ve kazanımların korunması vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çekti. Açıklamalar, gençlik politikaları ve toplumsal birlik mesajları açısından önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalara ilişkin çerçeve sundu.
"Siyasetçi olarak onur duydum"
Erdoğan, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma iklimine işaret ederek gençlerin bu süreci anlamına uygun şekilde idrak ettiğini söyledi. Yarım asrı aşan siyasi hayatı boyunca gençlerle birlikte yol yürüdüğünü belirten Erdoğan, gençlerin desteğinin siyasi mücadelesinde motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.
"Türkiye’yi gençlerimizle bu günlere getirdik"
AK Parti’nin kuruluş sürecinden itibaren gençlerin aktif rol aldığını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarda gençlerin payı olduğunu dile getirdi. Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıf yapan Erdoğan, küresel ölçekte güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
"Gençlerimiz çok önemli bir paya sahip"
Türkiye’nin birçok alanda dönüşüm yaşadığını ifade eden Erdoğan, kalkınma ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde gençlerin katkısına dikkat çekti. Gençlerin ülkenin geleceğinde belirleyici rol üstleneceğini söyledi.
Spor yatırımları ve olimpiyat başarısı
Erdoğan, spor altyapısına yönelik yatırımlar kapsamında kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve atletizm tesislerinin inşa edildiğini aktardı. Katılım sağlanan olimpiyatlarda tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaşıldığını belirten Erdoğan, kadın sporcuların katılımının teşvik edildiğini ifade etti. Ülkeye madalya kazandıran sporcuları tebrik etti.
Birlik ve kazanımlar vurgusu
Gençlere hitabında Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşların öz yurdu olduğunu vurgulayan Erdoğan, hiçbir vatandaşın kılık kıyafet, inanç veya siyasi görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğrayamayacağını söyledi. Eski Türkiye’de çatışma ve gerilimden beslenen anlayışlara karşı uyarıda bulunan Erdoğan, 23 yıllık kazanımların korunması çağrısı yaptı ve gençlere güvendiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda gençlere hangi mesajları verdi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftarda gençlere hangi mesajları verdi sorusu program sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik, kazanımlar ve gençlerin rolüne ilişkin mesajlar paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 2026’da düzenlenen KYK Öğrencileri, Sporcular ve Gençlerle İftar programında konuştu. Programda gençlere yönelik birlik, beraberlik ve kazanımların korunması vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çekti. Açıklamalar, gençlik politikaları ve toplumsal birlik mesajları açısından önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalara ilişkin çerçeve sundu.
"Siyasetçi olarak onur duydum"
Erdoğan, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma iklimine işaret ederek gençlerin bu süreci anlamına uygun şekilde idrak ettiğini söyledi. Yarım asrı aşan siyasi hayatı boyunca gençlerle birlikte yol yürüdüğünü belirten Erdoğan, gençlerin desteğinin siyasi mücadelesinde motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.
"Türkiye’yi gençlerimizle bu günlere getirdik"
AK Parti’nin kuruluş sürecinden itibaren gençlerin aktif rol aldığını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarda gençlerin payı olduğunu dile getirdi. Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıf yapan Erdoğan, küresel ölçekte güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
"Gençlerimiz çok önemli bir paya sahip"
Türkiye’nin birçok alanda dönüşüm yaşadığını ifade eden Erdoğan, kalkınma ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde gençlerin katkısına dikkat çekti. Gençlerin ülkenin geleceğinde belirleyici rol üstleneceğini söyledi.
Spor yatırımları ve olimpiyat başarısı
Erdoğan, spor altyapısına yönelik yatırımlar kapsamında kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve atletizm tesislerinin inşa edildiğini aktardı. Katılım sağlanan olimpiyatlarda tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaşıldığını belirten Erdoğan, kadın sporcuların katılımının teşvik edildiğini ifade etti. Ülkeye madalya kazandıran sporcuları tebrik etti.
Birlik ve kazanımlar vurgusu
Gençlere hitabında Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşların öz yurdu olduğunu vurgulayan Erdoğan, hiçbir vatandaşın kılık kıyafet, inanç veya siyasi görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğrayamayacağını söyledi. Eski Türkiye’de çatışma ve gerilimden beslenen anlayışlara karşı uyarıda bulunan Erdoğan, 23 yıllık kazanımların korunması çağrısı yaptı ve gençlere güvendiğini ifade etti.
