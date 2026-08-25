Cem Küçük soruşturmasında yeni dalga! 3 şüpheli gözaltına alındı
Cem Küçük soruşturmasında yeni dalga! 3 şüpheli gözaltına alındı
Cem Küçük soruşturması kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 14:55
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 14:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Soruşturmada yeni adım
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı verildi.
Cem Duman’ın ifadesi alınacak
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Cem Duman’ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
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Cem Küçük soruşturmasında yeni dalga! 3 şüpheli gözaltına alındı
Cem Küçük soruşturması kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Soruşturmada yeni adım
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı verildi.
Cem Duman’ın ifadesi alınacak
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Cem Duman’ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
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