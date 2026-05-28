Bayram yolunda trafik çilesi: Araç kuyruğu 22 kilometre
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Muğla’da trafik yoğunluğu arttı. Başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça olmak üzere turizm merkezlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzandı. Araç yoğunluğunun yaklaşık 22 kilometreye ulaştığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 14:56
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 14:57
İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerden yola çıkan vatandaşların tatil bölgelerine yönelmesiyle Muğla girişlerinde trafik akışı yavaşladı. Özellikle günübirlik tatilcilerin de yola çıkmasıyla birlikte bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Turizm merkezlerine giden yollarda yoğunluk oluştu
Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça güzergâhlarında uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri yoğunluğun yaşandığı bölgelerde yönlendirme ve denetim çalışmalarını sürdürdü.
Yetkililer, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun devam edebileceğini belirterek sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Bayram tatiliyle birlikte hareketlilik arttı
9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle turizm kentlerinde hareketlilik artarken, kara yollarındaki yoğunluğun özellikle hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Tatil bölgelerine ulaşım sağlayan ana arterlerde trafik akışının kontrollü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
