Bakanlıktan sahipsiz hayvan uygulamasına ilişkin yeni mesaj
Bakanlıktan sahipsiz hayvan uygulamasına ilişkin yeni mesaj
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında sahipsiz köpeklerin yüzde 89’unun toplandığını belirtirken, yılbaşına kadar bu oranın yüzde 100’e ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 18:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, vatandaşların güvenliği, huzuru ve kamu düzeninin korunmasıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.
Toplama oranı yüzde 89 olarak açıklandı
Görüşme sonrasında yapılan açıklamalarda Çiftçi, Türkiye genelinde yürütülen sistemli çalışmalar sonucunda sahipsiz köpeklerin yüzde 89’unun toplandığını söyledi. Toplama oranının kısa süre içinde daha da artırılmasının amaçlandığını belirten Çiftçi, yılbaşına kadar tüm başıboş sokak köpeklerinin toplanacağını ifade etti.
Aktarılan bilgilere göre, çalışmaların ülke genelinde koordineli şekilde sürdürüldüğü ve ilgili kurumların sürece ilişkin faaliyetlerini devam ettirdiği bildirildi.
Belediyelere yönelik değerlendirmeler
Çiftçi, bazı CHP’li büyükşehir ve il belediyelerinin mevcut düzenlemelerin uygulanması konusunda yeterli adımları atmadığını öne sürdü. Açıklamasında, bazı belediyelerin köpeklerin toplanması konusunda isteksiz davrandığını ve süreci yavaşlattığını ifade etti.
Yetkililer, sahipsiz hayvanların toplanmasına ilişkin yasal yükümlülüklerin belediyeler tarafından yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Barınak modeli öne çıktı
Bakanlık kaynaklarına göre süreç, vatandaş güvenliği, toplum sağlığı ve hayvan refahı dengesi gözetilerek yürütülüyor. Trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık risklerinin de değerlendirmeler arasında yer aldığı belirtildi.
Açıklamalarda, sahipsiz köpekler için çözümün barınaklar olduğu yönündeki yaklaşımın sürdürüldüğü kaydedildi.
Erzurum modeli tüm illerde uygulanacak
Çiftçi, Erzurum Valiliği görevinde bulunduğu dönemde sahipsiz köpeklerin barınaklara alınmasına yönelik yürütülen çalışmalardan da söz etti. Söz konusu uygulamanın tüm illerde hayata geçirilmesinin planlandığını ifade eden Çiftçi, yerel yönetimlerle koordinasyonun devam edeceğini belirtti.
Yetkililer, toplama oranının artırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakanlıktan sahipsiz hayvan uygulamasına ilişkin yeni mesaj
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında sahipsiz köpeklerin yüzde 89’unun toplandığını belirtirken, yılbaşına kadar bu oranın yüzde 100’e ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, vatandaşların güvenliği, huzuru ve kamu düzeninin korunmasıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.
Toplama oranı yüzde 89 olarak açıklandı
Görüşme sonrasında yapılan açıklamalarda Çiftçi, Türkiye genelinde yürütülen sistemli çalışmalar sonucunda sahipsiz köpeklerin yüzde 89’unun toplandığını söyledi. Toplama oranının kısa süre içinde daha da artırılmasının amaçlandığını belirten Çiftçi, yılbaşına kadar tüm başıboş sokak köpeklerinin toplanacağını ifade etti.
Aktarılan bilgilere göre, çalışmaların ülke genelinde koordineli şekilde sürdürüldüğü ve ilgili kurumların sürece ilişkin faaliyetlerini devam ettirdiği bildirildi.
Belediyelere yönelik değerlendirmeler
Çiftçi, bazı CHP’li büyükşehir ve il belediyelerinin mevcut düzenlemelerin uygulanması konusunda yeterli adımları atmadığını öne sürdü. Açıklamasında, bazı belediyelerin köpeklerin toplanması konusunda isteksiz davrandığını ve süreci yavaşlattığını ifade etti.
Yetkililer, sahipsiz hayvanların toplanmasına ilişkin yasal yükümlülüklerin belediyeler tarafından yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Barınak modeli öne çıktı
Bakanlık kaynaklarına göre süreç, vatandaş güvenliği, toplum sağlığı ve hayvan refahı dengesi gözetilerek yürütülüyor. Trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık risklerinin de değerlendirmeler arasında yer aldığı belirtildi.
Açıklamalarda, sahipsiz köpekler için çözümün barınaklar olduğu yönündeki yaklaşımın sürdürüldüğü kaydedildi.
Erzurum modeli tüm illerde uygulanacak
Çiftçi, Erzurum Valiliği görevinde bulunduğu dönemde sahipsiz köpeklerin barınaklara alınmasına yönelik yürütülen çalışmalardan da söz etti. Söz konusu uygulamanın tüm illerde hayata geçirilmesinin planlandığını ifade eden Çiftçi, yerel yönetimlerle koordinasyonun devam edeceğini belirtti.
Yetkililer, toplama oranının artırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.
Çok Okunanlar