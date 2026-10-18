Bakan Bolat selden etkilenen esnafa desteği açıkladı
Bakan Bolat selden etkilenen esnafa desteği açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağışların ardından selden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Destek tutarının TESKOMB aracılığıyla İstanbul Valiliğine gönderileceği ve selden zarar gören esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi. Açıklamada, kaynak aktarımının 19 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 09:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından esnafın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek sağlanacağını duyurdu. Bolat, 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan yağışların 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.
Yağışların neden olduğu selden etkilenen işletmelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon liralık nakdi kaynak ayrıldığı açıklandı. Desteğin dağıtımında İstanbul Valiliğinin koordinasyon görevi üstleneceği ifade edildi.
Destek 19 Ekim'de İstanbul Valiliğine gönderilecek
Bakan Bolat'ın açıklamasına göre 80 milyon liralık destek, TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine aktarılacak. Kaynağın sel felaketinden etkilenen esnafa ulaştırılması, Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
Açıklamada, esnafın destekten yararlanmasına ilişkin başvuru koşulları, işletme başına ödenecek tutar ve dağıtım takviminin ayrıntıları yer almadı. Kaynağın esnafa hangi usulle ulaştırılacağına ilişkin bilgiler de açıklamada belirtilmedi.
Bakan Bolat'tan sel sonrası açıklama
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Bakanlığın açıklamasında belirtilen kaynak aktarımının ardından desteklerin selden etkilenen esnafa ulaştırılması için İstanbul Valiliğinin yürüteceği işlemler takip edilecek.
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Bakan Bolat selden etkilenen esnafa desteği açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağışların ardından selden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Destek tutarının TESKOMB aracılığıyla İstanbul Valiliğine gönderileceği ve selden zarar gören esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi. Açıklamada, kaynak aktarımının 19 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından esnafın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek sağlanacağını duyurdu. Bolat, 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan yağışların 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.
Yağışların neden olduğu selden etkilenen işletmelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon liralık nakdi kaynak ayrıldığı açıklandı. Desteğin dağıtımında İstanbul Valiliğinin koordinasyon görevi üstleneceği ifade edildi.
Destek 19 Ekim'de İstanbul Valiliğine gönderilecek
Bakan Bolat'ın açıklamasına göre 80 milyon liralık destek, TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine aktarılacak. Kaynağın sel felaketinden etkilenen esnafa ulaştırılması, Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
Açıklamada, esnafın destekten yararlanmasına ilişkin başvuru koşulları, işletme başına ödenecek tutar ve dağıtım takviminin ayrıntıları yer almadı. Kaynağın esnafa hangi usulle ulaştırılacağına ilişkin bilgiler de açıklamada belirtilmedi.
Bakan Bolat'tan sel sonrası açıklama
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bakanlığın açıklamasında belirtilen kaynak aktarımının ardından desteklerin selden etkilenen esnafa ulaştırılması için İstanbul Valiliğinin yürüteceği işlemler takip edilecek.
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