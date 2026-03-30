  • 12 yıllık firar son buldu! MİT'ten Suriye-Lübnan sınırında casus operasyonu

12 yıllık firar son buldu! MİT'ten Suriye-Lübnan sınırında casus operasyonu

Millî İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı. MİT ve Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan firari casus Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 16:46
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 16:47
Kaynak: Haber Merkezi
12 yıllık firar son buldu! MİT'ten Suriye-Lübnan sınırında casus operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı. MİT ve Suriye İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan firari casus Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

