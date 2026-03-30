12 yıllık firar son buldu! MİT'ten Suriye-Lübnan sınırında casus operasyonu
Millî İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı. MİT ve Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan firari casus Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 16:46
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 16:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı. MİT ve Suriye İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan firari casus Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar