Gram ve çeyrek altında 28 Mayıs fiyatları açıklandı
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 28 Mayıs 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündeminde yer aldı. Ons altındaki gerileme dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 11:28
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 11:30
Altın fiyatları 28 Mayıs 2026 Perşembe günü iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların gündeminde yer aldı. ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin endişeleri artırırken, ons altın fiyatında gerileme görüldü. Piyasalarda gözler, enerji fiyatlarındaki hareketliliğin merkez bankalarının para politikalarına olası etkilerine çevrildi.
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerindeki yükseliş yatırımcıların güvenli liman talebini yeniden gündeme taşırken, altın fiyatlarında dalgalı seyir devam etti. Özellikle ABD’de faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.
Altın piyasasında güncel satış fiyatları
28 Mayıs 2026 Perşembe günü güncel altın satış fiyatları şu şekilde sıralandı:
Gram altın: 6.457,224 TL
Çeyrek altın: 10.735,00 TL
Yarım altın: 21.443,00 TL
Tam altın: 43.757,00 TL
Cumhuriyet altını: 42.760,00 TL
Gremse altın: 109.728,05 TL
Ons altın: 4.378,91 dolar
Ons altında geri çekilme izlendi
Ons altın fiyatı, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon beklentilerini artırması ve faiz oranlarına ilişkin belirsizliklerin güçlenmesiyle salı günü geriledi. Analistler, enerji piyasalarındaki hareketliliğin önümüzdeki süreçte emtia fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini değerlendiriyor.
Yurt içinde ise döviz kuru ve küresel ons fiyatındaki değişimler, gram altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalar, merkez bankalarından gelecek yeni açıklamalar ile jeopolitik gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.
