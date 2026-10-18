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Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, 18 Ekim 2026 Pazar günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından gram altın, çeyrek altın ve ons altının satış fiyatları araştırılıyor. Paylaşılan fiyat listesine göre gram altın 6.633,21 TL, çeyrek altın 10.829,00 TL ve ons altın 4.166,03 dolar seviyesinde bulunuyor.

Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:33
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 09:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

18 Ekim Pazar günü için aktarılan fiyat listesinde gram altının satış fiyatı 6.633,21 TL olarak yer aldı. Çeyrek altın 10.829,00 TL, yarım altın ise 21.690,58 TL seviyesinde gösterildi.

Tam altının satış fiyatı 43.719,00 TL olurken Cumhuriyet altını için 43.248,50 TL fiyatı paylaşıldı. Gremse altının satış fiyatı ise 108.877,00 TL olarak belirtildi.

18 Ekim 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın

6.633,21 TL

Çeyrek altın

10.829,00 TL

Altın türü

Satış fiyatı

Gram altın

6.633,21 TL

Çeyrek altın

10.829,00 TL

Yarım altın

21.690,58 TL

Tam altın

43.719,00 TL

Cumhuriyet altını

43.248,50 TL

Gremse altın

108.877,00 TL

Ons altın

4.166,03 USD

Ons altın fiyatı ne kadar?

Uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanan ons altın, paylaşılan listede 4.166,99 dolar olarak yer aldı. Ons altın fiyatı, Türkiye'de gram altının TL karşılığının belirlenmesinde dolar/TL kuru ile birlikte temel göstergeler arasında bulunuyor.

18 Ekim 2026'nın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle uluslararası spot altın piyasasında düzenli hafta içi işlemleri gerçekleştirilmiyor. Bu nedenle hafta sonu yayımlanan fiyatlar, son işlem kotasyonlarını veya veri sağlayıcılarının güncellemelerini yansıtabiliyor.

Altın fiyatlarında alış ve satış farkı

Altın fiyatları, ürün türüne ve satış yapılan kuruma göre farklılık gösterebiliyor. Kuyumcular, bankalar ve dijital işlem platformlarında uygulanan alış ve satış fiyatları arasında makas bulunabiliyor.

Paylaşılan listede yalnızca satış fiyatları yer alırken alış fiyatlarına ilişkin bilgi bulunmuyor. Yeni işlem haftasının başlamasıyla birlikte ons altın ve döviz kurlarındaki fiyatlamalar, gram altının TL karşılığında izlenecek temel veriler arasında yer alacak.

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