Ukrayna ''Hazırız'' dedi! Zelenski-Putin zirvesi için Türkiye teklifi
Ukrayna ''Hazırız'' dedi! Zelenski-Putin zirvesi için Türkiye teklifi
Dışişleri bakanı hakan Fidan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, “Ukrayna barış istiyor, ateşkese hazırız. Olabildiğince hızlı bir şekilde müzakere masasına oturmalıyız. Ankara'nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum. Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:06
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 12:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: "Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz." dedi.
Sybiha, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Türkiye'nin özellikle barışa giden yolda sergilenen bütün çabalara kıymet veriyoruz. Özellikle Sayın Erdoğan'ın ve Fidan'ın emeklerini bizzat biliyoruz. Ankara'nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum. Özellikle tahıl koridorunun yürürlüğe girmesi ve sonrasında müzakereler için önemli bir platform oldu ve bir dizi önemli görüşme gerçekleştirildi Türkiye'de. Bu rolün önümüzdeki süreçte de devam etmesi ve bizler de müzakerelerin özellikle Putin ve Zelenski arasındaki görüşmenin Türkiye'de olabileceğini ifade ediyoruz. Bu fikre destek veriyoruz.
Ukrayna toprak bütünlüğünü ve egemenliğini zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez. Bu noktada Türkiye'nin Kırım'a ilişkin tutumu çok değerli. Ukrayna barış istiyor, ateşkese hazırız. Olabildiğince hızlı bir şekilde müzakere masasına oturmalıyız.
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Ukrayna ''Hazırız'' dedi! Zelenski-Putin zirvesi için Türkiye teklifi
Dışişleri bakanı hakan Fidan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, “Ukrayna barış istiyor, ateşkese hazırız. Olabildiğince hızlı bir şekilde müzakere masasına oturmalıyız. Ankara'nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum. Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz.' dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: "Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz." dedi.
Sybiha, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Türkiye'nin özellikle barışa giden yolda sergilenen bütün çabalara kıymet veriyoruz. Özellikle Sayın Erdoğan'ın ve Fidan'ın emeklerini bizzat biliyoruz. Ankara'nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum. Özellikle tahıl koridorunun yürürlüğe girmesi ve sonrasında müzakereler için önemli bir platform oldu ve bir dizi önemli görüşme gerçekleştirildi Türkiye'de. Bu rolün önümüzdeki süreçte de devam etmesi ve bizler de müzakerelerin özellikle Putin ve Zelenski arasındaki görüşmenin Türkiye'de olabileceğini ifade ediyoruz. Bu fikre destek veriyoruz.
Ukrayna toprak bütünlüğünü ve egemenliğini zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez. Bu noktada Türkiye'nin Kırım'a ilişkin tutumu çok değerli. Ukrayna barış istiyor, ateşkese hazırız. Olabildiğince hızlı bir şekilde müzakere masasına oturmalıyız.
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