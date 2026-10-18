Trump'tan İran açıklaması: Bölgede daha uzun kalabiliriz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgede daha uzun kalabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletinde yaptığı konuşmada İran'a yönelik askeri operasyonları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı belirtilen saldırılara değinen Trump, İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını öne sürdü. "Orada biraz daha uzun kalabiliriz" ifadesini kullanan Trump, İran'ın yeniden silahlanmasını engellemeye devam edeceklerini savundu. Trump ayrıca İran'a yönelik sürecin tamamlanmasının ardından ABD'de benzin fiyatlarının düşeceğini iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 09:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler kapsamında Kentucky eyaletinin Highland Heights kentinde düzenlenen kampanya etkinliğinde konuştu. İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı belirtilen saldırıların İran'ın nükleer kapasitesini hedef aldığını ifade eden Trump, operasyonların amacına ulaştığını savundu.
Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Biliyorsunuz, güzel İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığım o küçük gezide, onları perişan ettik. Ama o gezide, nükleer kapasitelerini de ortadan kaldırdık.
İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırıldığı yönündeki açıklama, Trump'ın değerlendirmesi olarak kayda geçti. Bu iddiayı doğrulayan bağımsız teknik bulgular aktarılan açıklamada yer almadı.
ABD'nin İran'daki askeri varlığı uzayabilir
Trump, İran'a yönelik askeri faaliyetlerin devam edebileceğine işaret ederek ABD'nin bölgede daha uzun süre kalabileceğini belirtti. İran'ın silahlarını ortadan kaldırdıklarını ve yeniden silahlanmasını engellediklerini ileri sürdü.
ABD Başkanı, "Orada biraz daha uzun kalabiliriz" dedikten sonra operasyonların hedeflerine ilişkin açıklamasını sürdürdü.
Trump, "Bunu yapıyoruz. Silahlar geri gelmeyecek. Bu çok çabuk bitecek" ifadelerini kullandı.
Konuşmada ABD'nin bölgedeki askeri varlığının ne kadar süreceğine, operasyonların kapsamına veya olası çekilme takvimine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Trump benzin fiyatları için İran sürecini işaret etti
ABD'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, İran'a yönelik askeri sürecin tamamlanmasının ardından benzin fiyatlarının gerileyeceğini savundu. Trump, enerji fiyatlarındaki yükselişi İran'la ilgili gelişmeler çerçevesinde ele aldı.
ABD Başkanı, "Bu arada, bu süreç sona erdiğinde, benzin fiyatlarınız da eskisinden daha düşük seviyelere inecek" dedi.
Trump'ın açıklamasında benzin fiyatlarının hangi seviyeye düşeceğine veya öngördüğü gerilemenin hangi tarihte gerçekleşeceğine ilişkin sayısal bir tahmin yer almadı.
Biden'a Ukrayna üzerinden eleştiri
Trump, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına ve ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğe de değindi. İlk başkanlık döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini belirten Trump, eski Başkan Joe Biden'ın bu askeri kapasitenin önemli bir bölümünü Ukrayna'ya verdiğini iddia etti.
Ukrayna'ya sağlanan desteğin finansmanı konusunda Avrupa Birliği'nin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunan Trump, Biden yönetiminin Avrupa'dan ödeme talep etmesi gerektiğini söyledi.
Trump, "Çok fazla verdi. Onlar ödeyeceklerdi. Tek yapması gereken Avrupa Birliği'nden para istemekti. Onlar ödeyeceklerdi, ben de gelip bunu yaptım" ifadelerini kullandı.
Venezuela'dan yüzlerce milyar dolar elde ettiklerini öne sürdü
ABD Başkanı, Venezuela ile ekonomik ilişkilere yönelik açıklamalarda da bulundu. Washington yönetiminin Venezuela üzerinden büyük miktarda ekonomik kazanç sağladığını iddia eden Trump, söz konusu tutarın yüzlerce milyar dolara ulaştığını ileri sürdü.
Trump, "Biliyor musunuz Venezuela'dan ne kadar para çıkarıyoruz? Venezuela'dan yüzlerce milyar dolar para çıkarıyoruz" dedi.
Açıklamada belirtilen ekonomik kazancın hangi faaliyetlerden elde edildiği, hesaplama yöntemi veya söz konusu tutara ilişkin resmî mali veriler paylaşılmadı.
Trump yönetiminin iki yıllık dönemini değerlendirdi
Konuşmasının devamında Trump, başkanlık dönemindeki dış politika ve ekonomi uygulamalarını değerlendirdi. İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi, Venezuela ile ilişkiler, Grönland ve istihdam konularını yönetiminin gündemindeki başlıklar arasında sıraladı.
Trump, yönetiminin performansına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Grönland'ı, Venezuela'yı, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını, iş imkanlarını, her şeyi ekleyin, iki yıldan çok daha kısa bir sürede, ülkemizin tarihinde hiçbir yerde böyle bir iki yıl yaşanmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump'tan İran açıklaması: Bölgede daha uzun kalabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletinde yaptığı konuşmada İran'a yönelik askeri operasyonları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı belirtilen saldırılara değinen Trump, İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını öne sürdü. "Orada biraz daha uzun kalabiliriz" ifadesini kullanan Trump, İran'ın yeniden silahlanmasını engellemeye devam edeceklerini savundu. Trump ayrıca İran'a yönelik sürecin tamamlanmasının ardından ABD'de benzin fiyatlarının düşeceğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler kapsamında Kentucky eyaletinin Highland Heights kentinde düzenlenen kampanya etkinliğinde konuştu. İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı belirtilen saldırıların İran'ın nükleer kapasitesini hedef aldığını ifade eden Trump, operasyonların amacına ulaştığını savundu.
Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırıldığı yönündeki açıklama, Trump'ın değerlendirmesi olarak kayda geçti. Bu iddiayı doğrulayan bağımsız teknik bulgular aktarılan açıklamada yer almadı.
ABD'nin İran'daki askeri varlığı uzayabilir
Trump, İran'a yönelik askeri faaliyetlerin devam edebileceğine işaret ederek ABD'nin bölgede daha uzun süre kalabileceğini belirtti. İran'ın silahlarını ortadan kaldırdıklarını ve yeniden silahlanmasını engellediklerini ileri sürdü.
ABD Başkanı, "Orada biraz daha uzun kalabiliriz" dedikten sonra operasyonların hedeflerine ilişkin açıklamasını sürdürdü.
Trump, "Bunu yapıyoruz. Silahlar geri gelmeyecek. Bu çok çabuk bitecek" ifadelerini kullandı.
Konuşmada ABD'nin bölgedeki askeri varlığının ne kadar süreceğine, operasyonların kapsamına veya olası çekilme takvimine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Trump benzin fiyatları için İran sürecini işaret etti
ABD'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, İran'a yönelik askeri sürecin tamamlanmasının ardından benzin fiyatlarının gerileyeceğini savundu. Trump, enerji fiyatlarındaki yükselişi İran'la ilgili gelişmeler çerçevesinde ele aldı.
ABD Başkanı, "Bu arada, bu süreç sona erdiğinde, benzin fiyatlarınız da eskisinden daha düşük seviyelere inecek" dedi.
Trump'ın açıklamasında benzin fiyatlarının hangi seviyeye düşeceğine veya öngördüğü gerilemenin hangi tarihte gerçekleşeceğine ilişkin sayısal bir tahmin yer almadı.
Biden'a Ukrayna üzerinden eleştiri
Trump, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına ve ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğe de değindi. İlk başkanlık döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini belirten Trump, eski Başkan Joe Biden'ın bu askeri kapasitenin önemli bir bölümünü Ukrayna'ya verdiğini iddia etti.
Ukrayna'ya sağlanan desteğin finansmanı konusunda Avrupa Birliği'nin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunan Trump, Biden yönetiminin Avrupa'dan ödeme talep etmesi gerektiğini söyledi.
Trump, "Çok fazla verdi. Onlar ödeyeceklerdi. Tek yapması gereken Avrupa Birliği'nden para istemekti. Onlar ödeyeceklerdi, ben de gelip bunu yaptım" ifadelerini kullandı.
Venezuela'dan yüzlerce milyar dolar elde ettiklerini öne sürdü
ABD Başkanı, Venezuela ile ekonomik ilişkilere yönelik açıklamalarda da bulundu. Washington yönetiminin Venezuela üzerinden büyük miktarda ekonomik kazanç sağladığını iddia eden Trump, söz konusu tutarın yüzlerce milyar dolara ulaştığını ileri sürdü.
Trump, "Biliyor musunuz Venezuela'dan ne kadar para çıkarıyoruz? Venezuela'dan yüzlerce milyar dolar para çıkarıyoruz" dedi.
Açıklamada belirtilen ekonomik kazancın hangi faaliyetlerden elde edildiği, hesaplama yöntemi veya söz konusu tutara ilişkin resmî mali veriler paylaşılmadı.
Trump yönetiminin iki yıllık dönemini değerlendirdi
Konuşmasının devamında Trump, başkanlık dönemindeki dış politika ve ekonomi uygulamalarını değerlendirdi. İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi, Venezuela ile ilişkiler, Grönland ve istihdam konularını yönetiminin gündemindeki başlıklar arasında sıraladı.
Trump, yönetiminin performansına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Çok Okunanlar