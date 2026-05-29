Kastamonu'da otomobil 50 metrelik uçuruma düştü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil 50 metrelik uçuruma devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 29.05.2026 08:52
Haber Güncellenme Tarihi: 29.05.2026 08:53
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Emirhan Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Soluğan mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta bulunan M.D., ablası M.B.D. ve kardeşi B.D'yi yaralı olarak kurtararak hastaneye götürdü. Araç sürücüsü Emirhan Şahin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Şahin'in cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emirhan Şahin'in kazada yaralanan M.D. ile nişanlandığı ve Kurban Bayramı için İnebolu'ya geldiği öğrenildi.

