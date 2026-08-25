ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlara ilişkin açıklama yaptı. Trump, İran tarafından bölgeye yerleştirilen tüm mayınların etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve deniz trafiğine ilişkin süreç yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 18:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından yerleştirildiğini belirttiği mayınlarla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Trump, "Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlar etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.
Trump'ın açıklamasında mayınların hangi operasyon kapsamında, ne zaman ve hangi yöntemle etkisiz hale getirildiğine ilişkin ayrıntı yer almadı.
Hürmüz Boğazı yeniden gündemde
İran ile ABD arasındaki gerilimin devam ettiği süreçte yapılan açıklama, Hürmüz Boğazı'nı yeniden gündeme taşıdı. Bölge, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında deniz geçişini sağlayan stratejik bir güzergâh olarak öne çıkıyor.
Trump'ın duyurusunun ardından İran makamlarından konuya ilişkin yapılacak açıklamalar ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip edilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hürmüz Boğazı için Trump'tan mayın açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlara ilişkin açıklama yaptı. Trump, İran tarafından bölgeye yerleştirilen tüm mayınların etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve deniz trafiğine ilişkin süreç yakından izleniyor.
Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından yerleştirildiğini belirttiği mayınlarla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Trump, "Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlar etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.
Trump'ın açıklamasında mayınların hangi operasyon kapsamında, ne zaman ve hangi yöntemle etkisiz hale getirildiğine ilişkin ayrıntı yer almadı.
Hürmüz Boğazı yeniden gündemde
İran ile ABD arasındaki gerilimin devam ettiği süreçte yapılan açıklama, Hürmüz Boğazı'nı yeniden gündeme taşıdı. Bölge, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında deniz geçişini sağlayan stratejik bir güzergâh olarak öne çıkıyor.
Trump'ın duyurusunun ardından İran makamlarından konuya ilişkin yapılacak açıklamalar ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip edilecek.
Çok Okunanlar