Fransa'da hayat pahalılığı protestoları ülkeye yayıldı
Fransa'da hayat pahalılığı protestoları ülkeye yayıldı
Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar, başkent Paris başta olmak üzere birçok kente yayıldı. Sarı yelekliler hareketinin öncülük ettiği gösterilere liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri de katıldı. Aktarılan bilgilere göre ülke genelindeki eylemlerde 272 kişi gözaltına alınırken Limoges kentinde belediye binası olarak kullanılan tarihi yapıda yangın çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:25
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 09:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fransa'da 2018 yılında başlayan sarı yelekliler hareketi, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik koşullara yönelik tepkiler kapsamında yeniden gösteriler düzenledi. Protestolara eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liseliler, akaryakıt fiyatlarına karşı çıkan çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.
Fransa İçişleri Bakanlığının aktarılan açıklamasına göre ülke genelinde yaklaşık 500 farklı noktada gösteri düzenlenmesi bekleniyordu. Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille kentlerinde de protesto gösterileri gerçekleştirildi.
Paris'te gösterilere güvenlik kısıtlaması
Paris Emniyet Müdürlüğü, Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees Caddesi çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Champs-Elysees üzerindeki bazı mağazaların vitrinleri koruyucu panolarla kapatıldı.
Başkentte Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı'na doğru düzenlenen yürüyüşün yerel saatle 14.00'te başladığı bildirildi. Göstericilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı.
Gösterilerde 272 kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen görüntülerde bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli attığı aktarıldı. Protestolar sırasında çeşitli noktalarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.
Ülke genelindeki olaylarda 272 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların kentlere göre dağılımına ve gözaltına alınan kişilere yönelik işlemlere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Limoges'de tarihi yapıda yangın
Protestoların yaşandığı Limoges kentinde belediye binası olarak kullanıldığı belirtilen tarihi yapının ateşe verildiği aktarıldı.
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Fransa'da hayat pahalılığı protestoları ülkeye yayıldı
Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar, başkent Paris başta olmak üzere birçok kente yayıldı. Sarı yelekliler hareketinin öncülük ettiği gösterilere liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri de katıldı. Aktarılan bilgilere göre ülke genelindeki eylemlerde 272 kişi gözaltına alınırken Limoges kentinde belediye binası olarak kullanılan tarihi yapıda yangın çıktı.
Fransa'da 2018 yılında başlayan sarı yelekliler hareketi, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik koşullara yönelik tepkiler kapsamında yeniden gösteriler düzenledi. Protestolara eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liseliler, akaryakıt fiyatlarına karşı çıkan çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.
Fransa İçişleri Bakanlığının aktarılan açıklamasına göre ülke genelinde yaklaşık 500 farklı noktada gösteri düzenlenmesi bekleniyordu. Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille kentlerinde de protesto gösterileri gerçekleştirildi.
Paris'te gösterilere güvenlik kısıtlaması
Paris Emniyet Müdürlüğü, Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees Caddesi çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Champs-Elysees üzerindeki bazı mağazaların vitrinleri koruyucu panolarla kapatıldı.
Başkentte Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı'na doğru düzenlenen yürüyüşün yerel saatle 14.00'te başladığı bildirildi. Göstericilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı.
Gösterilerde 272 kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen görüntülerde bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli attığı aktarıldı. Protestolar sırasında çeşitli noktalarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.
Ülke genelindeki olaylarda 272 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların kentlere göre dağılımına ve gözaltına alınan kişilere yönelik işlemlere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Limoges'de tarihi yapıda yangın
Protestoların yaşandığı Limoges kentinde belediye binası olarak kullanıldığı belirtilen tarihi yapının ateşe verildiği aktarıldı.
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