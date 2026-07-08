ABD: İran'ı daha sert vuracağız!

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz'den geçişleri aksatan İran'a karşı daha sert önlemler alınacağını açıkladı
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 20:46
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 22:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Vance, ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde gerçekleştirdiği hitabında, ABD-İran hattında yeniden tırmanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan seyreden gemilere saldırmaması hususunda uyaran Vance, "Ulaştığımız temel mutabakat şuydu; gemilere ateş açmayı bırakmanız durumunda ablukayı kaldırırız, ancak saldırılara devam ederseniz karşılık veririz ve bu tepki, bugüne kadar verilmiş olanlardan çok daha sert olur." şeklinde konuştu.
Vance, İran'ın nükleer faaliyetleri ve konvansiyonel askeri kapasitesinin "yok edildiği" yönündeki görüşlerini tekrarlayarak, "İran yönetimi içerisinde 'ABD ile ilişkileri düzeltmek ve yeni bir sayfa açmak istiyoruz' diyen kesimler mevcuttu. Başkan da (Donald Trump) 'tamam, masaya oturup görüşelim ve sistemdeki sağduyulu isimlerin, kontrolü o çılgınlardan devralıp alamayacağını görelim.' dedi. Vardığımız temel uzlaşma buydu." ifadelerini kullandı.
“Eğer gemilere ateş açarlarsa, onları darmadağın ederiz“
İran'ın 24 saat evvel yeniden gemilere ateş açmaya başladığını belirten Vance, "Yaklaşık bir hafta boyunca sakin kaldılar ancak ardından tekrar ateş açtılar. Anlaşma oldukça net; eğer gemilere ateş açarlarsa, onları darmadağın ederiz, durum bu kadar basit ve sürecin işleyiş mantığı da budur." dedi.
Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulacağının altını çizerek, "Bu durum Amerikan halkına yönelik petrol ve gaz akışının güvence altına alınacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın, "Dünya enerji sevkiyatının büyük bölümünün yapıldığı o kritik damarın, o geçidin, açık kalması şart ve İranlıların da bunun farkında olması gerekiyor." sözlerini hatırlatan Vance, aksi halde dün gece meydana gelenlerin benzer şekilde tekrarlanacağını kaydetti.
CENTCOM, 80'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu
Hürmüz Boğazı'nda 7 Temmuz'da, aralarında Katar ve Suudi Arabistan tankerlerinin de bulunduğu en az 3 ticari geminin, kaynağı belirlenemeyen mermiler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırılara yanıt olarak İran'daki bazı radar sistemleri, füze bataryaları ve Devrim Muhafızları'na ait 60'tan fazla küçük botun bulunduğu 80'den fazla noktaya hava operasyonu düzenlediğini açıklamıştı.
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ABD: İran'ı daha sert vuracağız!
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz'den geçişleri aksatan İran'a karşı daha sert önlemler alınacağını açıkladı
Vance, ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde gerçekleştirdiği hitabında, ABD-İran hattında yeniden tırmanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan seyreden gemilere saldırmaması hususunda uyaran Vance, "Ulaştığımız temel mutabakat şuydu; gemilere ateş açmayı bırakmanız durumunda ablukayı kaldırırız, ancak saldırılara devam ederseniz karşılık veririz ve bu tepki, bugüne kadar verilmiş olanlardan çok daha sert olur." şeklinde konuştu.
Vance, İran'ın nükleer faaliyetleri ve konvansiyonel askeri kapasitesinin "yok edildiği" yönündeki görüşlerini tekrarlayarak, "İran yönetimi içerisinde 'ABD ile ilişkileri düzeltmek ve yeni bir sayfa açmak istiyoruz' diyen kesimler mevcuttu. Başkan da (Donald Trump) 'tamam, masaya oturup görüşelim ve sistemdeki sağduyulu isimlerin, kontrolü o çılgınlardan devralıp alamayacağını görelim.' dedi. Vardığımız temel uzlaşma buydu." ifadelerini kullandı.
“Eğer gemilere ateş açarlarsa, onları darmadağın ederiz“
İran'ın 24 saat evvel yeniden gemilere ateş açmaya başladığını belirten Vance, "Yaklaşık bir hafta boyunca sakin kaldılar ancak ardından tekrar ateş açtılar. Anlaşma oldukça net; eğer gemilere ateş açarlarsa, onları darmadağın ederiz, durum bu kadar basit ve sürecin işleyiş mantığı da budur." dedi.
Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulacağının altını çizerek, "Bu durum Amerikan halkına yönelik petrol ve gaz akışının güvence altına alınacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın, "Dünya enerji sevkiyatının büyük bölümünün yapıldığı o kritik damarın, o geçidin, açık kalması şart ve İranlıların da bunun farkında olması gerekiyor." sözlerini hatırlatan Vance, aksi halde dün gece meydana gelenlerin benzer şekilde tekrarlanacağını kaydetti.
CENTCOM, 80'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu
Hürmüz Boğazı'nda 7 Temmuz'da, aralarında Katar ve Suudi Arabistan tankerlerinin de bulunduğu en az 3 ticari geminin, kaynağı belirlenemeyen mermiler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırılara yanıt olarak İran'daki bazı radar sistemleri, füze bataryaları ve Devrim Muhafızları'na ait 60'tan fazla küçük botun bulunduğu 80'den fazla noktaya hava operasyonu düzenlediğini açıklamıştı.
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