İsrail’in Ateşkes İhlali

Başlıktan da anlaşılacağı üzere İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım harekâtına bir nebzede olsa dur
denilmek amacıyla yapılan ateşkes mutabakatına sadık kalmadığı, anlaşmayı her koşulda ihlal etme
gayreti tüm kamuoyunun dikkatinde yerini alıyor.
İsrail, Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık saldırılar düzenleyerek ihlal ediyor. İsrail
ordusu, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar
düzenleyerek toplumu acımasızca ölüme mahkûm ediyor.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 687 kişinin
öldürüldüğü, 1845 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği
saldırılarda 72 bin 263 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 171 bin 944'e ulaştı.
İsrail’in bu acımasız, hukuk bilmez tavrı her geçen gün bir başka bölgede masum Filistin halkı üzerinde
ölüme, yaralanmaya ve yerinden edinme noktasında zulüm politikasını sürdürüyor.
İsrail’in Gazze halkı üzerindeki demografik yapısını değiştirme adımı tüm barbarlığıyla her geçen gün
belirgin hale geliyor.
Son günlerde yaptıkları en gaddarca durum Mescidi Aksa’ya giden tüm yolları 28 Şubat’tan bu yana
İran’daki durumları bahane ederek giriş çıkışları Filistinli halkı üzerinde kapatmış olmalarıdır.
İsrail, İran’a saldırıları bahane ederek 1967’de Doğu Kudüs’ün işgalinden bu yana ilk kez Filistinlilerin
bayram namazını Mescidi Aksa’da kılmasına izin vermemiştir.
Filistinliler üst üste dördüncü haftada Cuma namazını Mescidi Aksa’da kılamadı.
Dini mekanlara saygısı olmayan İsrail’in hoyratça bir milletin ibadet etme hakkını bile ellerinden
alacak kadar gözü dönmüştür.
Amaçtan yoksun, hukuk bilmez tavırları, insani ve vicdani tarafları körelmiş bir akıl tutulmasıyla bir
coğrafyanın akıbeti bu insafsızların eline terk edilmiş durumda, Dünya’da bu zulme ses çıkaran
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden hariç bir başka ülke ne yazık ki yok.
Eğer zulme bugünden rıza gösterirsek bir gün kapımıza geldiğinde söyleyecek sözümüz kalmaz.
Bu durum artık İsrail’in Filistin üzerinde yarattığı soykırım sürecinin bir başka boyutta tecrit
politikasının Filistinlileri yerinden etme noktasında bir plan içerisinde olduğu gerçeğini karşımıza çıkarıyor.
Yusuf Türknaz
İsrail’in Ateşkes İhlali
