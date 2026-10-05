Şikayet Mektubum

"Mektup" bahsinde Erzurumlu İbrahim Hakkı illaki çıkar karşımıza öğrencilerle, 4 ! eşine yazdığı mektuplar... Aşkım balım nadide tek çiçeğim vs. Mevzu, çok mübalağalı konuşanların yalanlarını çağrıştırır bende , yalandan kim ölmüş , en gencine gül goncam, en ihtiyarına ilk göz ağrım vs. Eh bir de ortancalar var haliyle !
Mektup ünitesinde sonra canım Fuzûlî ' m var tabiki sonrasında... Bir edebiyat öğretmeni olaraktan Bâki mi Fuzûlî mi paradoksunda fanatik Fuzûlîciyimdir hava atması ayıp! Her şiiri müthiş izler bırakır bendenizde... Ve dahi Şikayetnâme... Hani meşhur:
"Selam verdim rüşvet deguldur deyu almadılar..."
Günümüze uyarlarsak bizim de şikayetimiz var hâkim bey !
Siz hepiniz hırsızsınız sözünü yalanlamakta duraksayacağımız içimizdeki çürük elmalar , ak pirincin içindeki ak (!) taşlar...
Oysa gurur kaynağımız olur hep bizden olanlar bize... Bilkent ' i bitirmiş, Hacettepeli doktormuş hem de başörtülü imiş diye... Böyle yeni yeni filizlerimizi umut yeşerten yeni nesillerimizin göz aydınlığını bize çok görenleredir bu sitem! İtilip kakılmaya alışkın bizlere kimin bağından kimi kovuyorsun diyebileceğimiz günler geldi diye hanidir... Aşk olsun size , çünkü bazıları 200 milyara ses etmez de 2 milyar söz konusu olunca bunların hepsi böyle; hacılar , bacılar hepsi hırsız , dedirtene düpedüz teessürlerim...
Biz , temsil makamındakiler iki kez dikkat etmeliyiz binaenaleyh... Her koyun kendi bacağından asılır kabul fakat hâl ü pür melâlimiz böyleyken böyle işte...
Rabbim, Reis ' imizin ömrünü müzdâd eylesin... Çünkü Dicle ' nin kenarındaki bir mahalle azası yahud ihtiyar heyetinden bir zat , gaflet ve delalet içinde bulunacak olsa, al işte bunların hepsi böyle, diyecek dahili ve harici bedhah "koro"larımız mevcud da ondan...
Oysa ne diyordum hâkim bey ! Mazlumdur , garibdir halkımız hakim bey ! Bütün mukaddesatı unutturulmaya çalışılmış cebren ve hile ile her tür tuzak reva görülmüş teröründen fuhşiyata kadar hem de... Sonra okusun diye kimini Fetö ' ye kaptırmıştır evlatlarının , gayet komünist olanlarını Amerika akademisyen olaraktan almıştır, bazıları uçkuruna bazıları da cüzdanına mağlup olmuştur, neyleyelim?
"Zaten boynum kıldan ince
Kalem sende , kır hâkim bey ! "
İşbu mektubuma son verirken hususen selam ederim hâkim bey !
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Nüket Belsan Taşören
Şikayet Mektubum
"Mektup" bahsinde Erzurumlu İbrahim Hakkı illaki çıkar karşımıza öğrencilerle, 4 ! eşine yazdığı mektuplar... Aşkım balım nadide tek çiçeğim vs. Mevzu, çok mübalağalı konuşanların yalanlarını çağrıştırır bende , yalandan kim ölmüş , en gencine gül goncam, en ihtiyarına ilk göz ağrım vs. Eh bir de ortancalar var haliyle !
Mektup ünitesinde sonra canım Fuzûlî ' m var tabiki sonrasında... Bir edebiyat öğretmeni olaraktan Bâki mi Fuzûlî mi paradoksunda fanatik Fuzûlîciyimdir hava atması ayıp! Her şiiri müthiş izler bırakır bendenizde... Ve dahi Şikayetnâme... Hani meşhur:
"Selam verdim rüşvet deguldur deyu almadılar..."
Günümüze uyarlarsak bizim de şikayetimiz var hâkim bey !
Siz hepiniz hırsızsınız sözünü yalanlamakta duraksayacağımız içimizdeki çürük elmalar , ak pirincin içindeki ak (!) taşlar...
Oysa gurur kaynağımız olur hep bizden olanlar bize... Bilkent ' i bitirmiş, Hacettepeli doktormuş hem de başörtülü imiş diye... Böyle yeni yeni filizlerimizi umut yeşerten yeni nesillerimizin göz aydınlığını bize çok görenleredir bu sitem! İtilip kakılmaya alışkın bizlere kimin bağından kimi kovuyorsun diyebileceğimiz günler geldi diye hanidir... Aşk olsun size , çünkü bazıları 200 milyara ses etmez de 2 milyar söz konusu olunca bunların hepsi böyle; hacılar , bacılar hepsi hırsız , dedirtene düpedüz teessürlerim...
Biz , temsil makamındakiler iki kez dikkat etmeliyiz binaenaleyh... Her koyun kendi bacağından asılır kabul fakat hâl ü pür melâlimiz böyleyken böyle işte...
Rabbim, Reis ' imizin ömrünü müzdâd eylesin... Çünkü Dicle ' nin kenarındaki bir mahalle azası yahud ihtiyar heyetinden bir zat , gaflet ve delalet içinde bulunacak olsa, al işte bunların hepsi böyle, diyecek dahili ve harici bedhah "koro"larımız mevcud da ondan...
Oysa ne diyordum hâkim bey ! Mazlumdur , garibdir halkımız hakim bey ! Bütün mukaddesatı unutturulmaya çalışılmış cebren ve hile ile her tür tuzak reva görülmüş teröründen fuhşiyata kadar hem de... Sonra okusun diye kimini Fetö ' ye kaptırmıştır evlatlarının , gayet komünist olanlarını Amerika akademisyen olaraktan almıştır, bazıları uçkuruna bazıları da cüzdanına mağlup olmuştur, neyleyelim?
"Zaten boynum kıldan ince
Kalem sende , kır hâkim bey ! "
İşbu mektubuma son verirken hususen selam ederim hâkim bey !