Önlük Mutluluk Bahar vs

***Ben , - Allah korusun - Nur Serter değilim; kime ne giyeceğini ne giymeyeceğini söyleyemem fakat "seversin sevmezsin giyersin giymezsin" ben tesettür kadınıyım... Fıtrata çok uygun olduğuna inanıyorum binaenaleyh gençken hoşken her kirli nazara maruz kalmanın ruhu inciteceğine inanıyorum... Yaş, belli bir yaş olduk denilip söylenilmekten imtina edildiği yaşın kemâle erdiği dönemlerde de lömbür lömbür koltukaltlarının fora edildiği tuzluk kaslarının kendi bağımsızlığını ilan edip başı buyruk hareket etmeye başladığı dönemlerde de usturuplu giyinmenin bir rahmet olduğu düşüncesindeyim... Bunları şimdi önlük konusunun eğitim camiasını yedi eşit parçaya böldüğü bu hazin günlerde niye söyledim? Bir kanaat önderi olaraktan fikrimi merak edenler olabilir diye hissettim belki de , kim bilir ? Misal " iyi insanlar ,iyi kitaplar okur ." diyen Tanita Tikaram , boynuna kadar düğmeli gömleği, siyah maksi eteği ve kalın siyah mus çorapları ile giyinmeyi hiç sevmeyen insanlara ciddi bir " hologram " bence... ***Ey tarihi coğrafyayı tiktoktan öğrenen yeni nesil , Ruhi Çenet ' in videosundan sonra " Yahudi aklı buna da çözüm buldu , bizde kızlara bakmak yasaktır, biz de güneş gözlüğü takarız ve fiilen kızlara değil gözlük camına bakmış oluruz . " gibi dahiyane orantısız komik (!) videolarınıza Yahudi aklı niçin izin veriyor, hiç düşündünüz mü? İsrail ' i seküler bulduğu için desteklemeyen Hasidik cemaatini asalak olarak gördükleri ve onlardan kurtulmak istedikleri için olabilir mi acaba ? Uçurtmadan korkan insanlar , korkmadan bir belgeselciyi içlerine alıp video çektirip paylaştırarak neyi amaçlamış olabilirler acaba ? Kutsal kitaplarını okumak ve ezberlemek için aldıkları binlerce dolarlık yardımı gözlerimize sokmak istemiş olabilir mi acaba ne dersiniz ? *** Ömer Seyfettin ' i severim Bahar ve Kelebekler ' i okuyorum geçenlerde tefekkür ederekten....Şimdi biz hatun kişiler , mutsuzuz, mutsuz olmamız , daha tamahkâr ve negatif olmamız aşılanıyor ya Ömer Seyfettin de Allah rahmet eylesin 1920 yılında vefat etmiş ve o yıllarda fark etmiş ki eski kadınlar ve yeni batılı alafranga modern kadınlar arasındaki hayatı algılama farkını... "Yeni neslin, son Türk kadınlarının o asla hâl ve tatmin edilemeyecek olan ebedi hicran ve elemiyle bulutlanan siyah gözlerini kitabından ayirmayarak... "dediği bölümü düşünüyorum... Genç kız burada Fransızca bir roman okuyor, büyükninesi bu Fransızca romanda Türk kadınları için "sevinç ve saadetten mahrum kadınlar" ifaresinin geçtiğini bunun asla doğru olmadığını anlatıyor... "Biz eski kadınlar Fuzûlî' nin , Bâki 'nin gazellerini ezberlerdik Mesnevi 'yi anlardık kocalarımız ile müşaare eder (şiir yarışı) onları zekâmıza hayran bırakırdık... Kadınlar kendi aramızda eğlenceler yapardık, erkekler yalnız kendi hatunlarını tanırlar akşam işlerinden koşarak evlerine dönerlerdi ,çünkü eskiden eşleri birbirinden ayıran birahaneler kulüpler yoktu... Zavallı Türk kadınlarını evlerde unutulmuş bir bekçi gibi bırakan mahalleler yoktu... Bugün sizde mütemadiyen esvap değiştirmek Frenklik' ten kalma bir veba gibi yayılıyor ve bunun boş bir kibir olduğunu düşünüyorum." diyor... Ve evet 36 yaşında vefat etmiş Ömer Seyfettin , bu hikâyesinde de insanı, müthiş tespitlerle anlatıyor kendisine bir kez daha hayran bırakıyordu... Netice : "Mutluluk nedir sence Berrin ? "Masumiyet Müzesi/ Orhan Pamuk
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Nüket Belsan Taşören
Önlük Mutluluk Bahar vs
***Ben , - Allah korusun - Nur Serter değilim; kime ne giyeceğini ne giymeyeceğini söyleyemem fakat "seversin sevmezsin giyersin giymezsin" ben tesettür kadınıyım... Fıtrata çok uygun olduğuna inanıyorum binaenaleyh gençken hoşken her kirli nazara maruz kalmanın ruhu inciteceğine inanıyorum... Yaş, belli bir yaş olduk denilip söylenilmekten imtina edildiği yaşın kemâle erdiği dönemlerde de lömbür lömbür koltukaltlarının fora edildiği tuzluk kaslarının kendi bağımsızlığını ilan edip başı buyruk hareket etmeye başladığı dönemlerde de usturuplu giyinmenin bir rahmet olduğu düşüncesindeyim... Bunları şimdi önlük konusunun eğitim camiasını yedi eşit parçaya böldüğü bu hazin günlerde niye söyledim? Bir kanaat önderi olaraktan fikrimi merak edenler olabilir diye hissettim belki de , kim bilir ? Misal " iyi insanlar ,iyi kitaplar okur ." diyen Tanita Tikaram , boynuna kadar düğmeli gömleği, siyah maksi eteği ve kalın siyah mus çorapları ile giyinmeyi hiç sevmeyen insanlara ciddi bir " hologram " bence... ***Ey tarihi coğrafyayı tiktoktan öğrenen yeni nesil , Ruhi Çenet ' in videosundan sonra " Yahudi aklı buna da çözüm buldu , bizde kızlara bakmak yasaktır, biz de güneş gözlüğü takarız ve fiilen kızlara değil gözlük camına bakmış oluruz . " gibi dahiyane orantısız komik (!) videolarınıza Yahudi aklı niçin izin veriyor, hiç düşündünüz mü? İsrail ' i seküler bulduğu için desteklemeyen Hasidik cemaatini asalak olarak gördükleri ve onlardan kurtulmak istedikleri için olabilir mi acaba ? Uçurtmadan korkan insanlar , korkmadan bir belgeselciyi içlerine alıp video çektirip paylaştırarak neyi amaçlamış olabilirler acaba ? Kutsal kitaplarını okumak ve ezberlemek için aldıkları binlerce dolarlık yardımı gözlerimize sokmak istemiş olabilir mi acaba ne dersiniz ? *** Ömer Seyfettin ' i severim Bahar ve Kelebekler ' i okuyorum geçenlerde tefekkür ederekten....Şimdi biz hatun kişiler , mutsuzuz, mutsuz olmamız , daha tamahkâr ve negatif olmamız aşılanıyor ya Ömer Seyfettin de Allah rahmet eylesin 1920 yılında vefat etmiş ve o yıllarda fark etmiş ki eski kadınlar ve yeni batılı alafranga modern kadınlar arasındaki hayatı algılama farkını... "Yeni neslin, son Türk kadınlarının o asla hâl ve tatmin edilemeyecek olan ebedi hicran ve elemiyle bulutlanan siyah gözlerini kitabından ayirmayarak... "dediği bölümü düşünüyorum... Genç kız burada Fransızca bir roman okuyor, büyükninesi bu Fransızca romanda Türk kadınları için "sevinç ve saadetten mahrum kadınlar" ifaresinin geçtiğini bunun asla doğru olmadığını anlatıyor... "Biz eski kadınlar Fuzûlî' nin , Bâki 'nin gazellerini ezberlerdik Mesnevi 'yi anlardık kocalarımız ile müşaare eder (şiir yarışı) onları zekâmıza hayran bırakırdık... Kadınlar kendi aramızda eğlenceler yapardık, erkekler yalnız kendi hatunlarını tanırlar akşam işlerinden koşarak evlerine dönerlerdi ,çünkü eskiden eşleri birbirinden ayıran birahaneler kulüpler yoktu... Zavallı Türk kadınlarını evlerde unutulmuş bir bekçi gibi bırakan mahalleler yoktu... Bugün sizde mütemadiyen esvap değiştirmek Frenklik' ten kalma bir veba gibi yayılıyor ve bunun boş bir kibir olduğunu düşünüyorum." diyor... Ve evet 36 yaşında vefat etmiş Ömer Seyfettin , bu hikâyesinde de insanı, müthiş tespitlerle anlatıyor kendisine bir kez daha hayran bırakıyordu... Netice : "Mutluluk nedir sence Berrin ? "Masumiyet Müzesi/ Orhan Pamuk