Neme Lazım

Lise öğrencisi bile minicik çocuklar bile hiç tanışmadığı insanlarla iki çift laf ederken hemen illaki "muhalif " olduğunu belli eder...
Ama genellikle bizim cenahta kimse suya sabuna dokunamıyor çiçekler böcekler havada uçuşuyor... Şimdi bir laf edersek kasaplar derneğinden linci yeriz , bakkalcılar federasyonundan zılgıtı yemeyelim şimdi... Tarhî bir şahsiyeti ele alırken amman resmi tarihi ürkütürüz, dinî bir kişiliği irdelerken amman dili çok ağır ve ağdalıydı , herkes asılırken o niçin kurtuldu acaba , neden taraftarları kırmızı kitaptan başka kitap okumaz, efendimiz denilen zât, Mesnevi ' sinde neden sebep galiz irite edici hikayelere yer vermişti diyemeyiz hafazanAllah... Hakket artık yandaş olaraktan hep Mustafa Kutlu gibiler zengin ve ünlü ediliyor denilen bin kişilik bir haberleşme grubunda arkadaşlar, herrrrr devletin resmi devlet okulunda resmi ideolojisi vardır hem Mustafa Kutlu , Kanye West ' ten evlâdır , etmeyin anı yazın derken bu mel ' unlar geliyor çocuklarımızın aklına dememle 3 beğeni alıp linçlenmem gibi... Garip ve parya olmaya aşinayız diye mi bu suskunluk ?
Irkçılık, Şeytan' dandır , hatta bunu zengin biri de söylese ayıptır günahtır, demek çok mu zor geliyor dilimize ? Minime karışamazsın oğa göre diyenlerin iğrenç bıyık demesinde de bir tuhaflık yok mu Allasen ? Dilimizi mi yuttuk acaba ? Çok takipçili kanaat önderleri, bu milleti koyun gibi şarkı türkü masalla uyutan , bir tokat yedin mi diğer yanağını dön diyen pasif müritlerin cenneti olmuş durumda... Canım Filistin zeytin bağların ne hoş, gitmesek de kalmasak da diye türkülerle coşarken biz... Valla adamlar , bir ürün yapıyor, adamakıllı iyi ama dandirikten değil, aynı standtta kendi ürününe kendi rakibini kendi üretmiş... Misal boykot dondurma markası, kendi rakibini doğurmuş... Beyaz eşyada da minik başlar , elit kremdölakremler , Kürt kadını ile ilgili fıkra anlatıp çılgınca eğlenenler de öyle...
Ama biz , kendini geliştirememiş öğretmen demeyelim aman öğretmenler bizi takipten çıkar, yaw namaz kıldırma memuru olup da dağlarda balcılık arıcılık ticaret yapıp devletten maaş almak ilim midir , hak mıdır demeyelim imam arkadaşlar nerden baksan çoluğu çocuğu sempatizanı destekçisi bayağı bir zararımız olur , aynen devam diyelim... Camide şenlik yapıp birdirbir oynatsınlar , camilerimizi sevdirsinler...
Yıkama yağlama çok meşhurdur bizde napalım? Gerçekle işimiz yok, acı ama gerçek !
Eleştiri, olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymaktır yaw , oysa Altay Cem Meriç ' in Said Nursi ve Mevlânâ videolarını, tarihçi insanların tarih videolarını izleyince böyle dolup taşıyor insan işte! Çiçekler güzeldir, çiçekler su ister , o halde eşimize su vermeliyiz , tamam !
Misal :
Bir cemaatin sadece kadınları damgalayıp fiyonk başörtü şekliyle Masonların o meşhur cekete el sokup birbirlerini tanıması gibi bir şekilcilik çok dahiyâne bir fikir falan fistan demeliyiz...Osmanlı ' da dost başa, düşman ayağa bakarmış ya , serpuş , o kişinin Yahudi mi , Ermeni mi , Müslüman mı olduğunu gösterdiği için dost başa bakıyor... Düşman ise ayağa... Ayakta ayakkabı, asker mi çiftçi mi olduğunu, dinini değil sosyal statüsünü maddi durumunu gösteriyor... İşte bu yüzden bir hanımefendinin yüzüne bakar bakmaz hangi cemaatten olduğunu anlamak , cidden güzel fikirdir. Biz hep böyle konularla meşgul olmalı, araba üretmedir, çip yapmadır bu konularla vakit harcamamalıyızmıştır vesselam...
E benim de bir kitlem var , dikkatli olmalıyım sayın seyirciler !
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Nüket Belsan Taşören
Neme Lazım
Lise öğrencisi bile minicik çocuklar bile hiç tanışmadığı insanlarla iki çift laf ederken hemen illaki "muhalif " olduğunu belli eder...
Ama genellikle bizim cenahta kimse suya sabuna dokunamıyor çiçekler böcekler havada uçuşuyor... Şimdi bir laf edersek kasaplar derneğinden linci yeriz , bakkalcılar federasyonundan zılgıtı yemeyelim şimdi... Tarhî bir şahsiyeti ele alırken amman resmi tarihi ürkütürüz, dinî bir kişiliği irdelerken amman dili çok ağır ve ağdalıydı , herkes asılırken o niçin kurtuldu acaba , neden taraftarları kırmızı kitaptan başka kitap okumaz, efendimiz denilen zât, Mesnevi ' sinde neden sebep galiz irite edici hikayelere yer vermişti diyemeyiz hafazanAllah... Hakket artık yandaş olaraktan hep Mustafa Kutlu gibiler zengin ve ünlü ediliyor denilen bin kişilik bir haberleşme grubunda arkadaşlar, herrrrr devletin resmi devlet okulunda resmi ideolojisi vardır hem Mustafa Kutlu , Kanye West ' ten evlâdır , etmeyin anı yazın derken bu mel ' unlar geliyor çocuklarımızın aklına dememle 3 beğeni alıp linçlenmem gibi... Garip ve parya olmaya aşinayız diye mi bu suskunluk ?
Irkçılık, Şeytan' dandır , hatta bunu zengin biri de söylese ayıptır günahtır, demek çok mu zor geliyor dilimize ? Minime karışamazsın oğa göre diyenlerin iğrenç bıyık demesinde de bir tuhaflık yok mu Allasen ? Dilimizi mi yuttuk acaba ? Çok takipçili kanaat önderleri, bu milleti koyun gibi şarkı türkü masalla uyutan , bir tokat yedin mi diğer yanağını dön diyen pasif müritlerin cenneti olmuş durumda... Canım Filistin zeytin bağların ne hoş, gitmesek de kalmasak da diye türkülerle coşarken biz... Valla adamlar , bir ürün yapıyor, adamakıllı iyi ama dandirikten değil, aynı standtta kendi ürününe kendi rakibini kendi üretmiş... Misal boykot dondurma markası, kendi rakibini doğurmuş... Beyaz eşyada da minik başlar , elit kremdölakremler , Kürt kadını ile ilgili fıkra anlatıp çılgınca eğlenenler de öyle...
Ama biz , kendini geliştirememiş öğretmen demeyelim aman öğretmenler bizi takipten çıkar, yaw namaz kıldırma memuru olup da dağlarda balcılık arıcılık ticaret yapıp devletten maaş almak ilim midir , hak mıdır demeyelim imam arkadaşlar nerden baksan çoluğu çocuğu sempatizanı destekçisi bayağı bir zararımız olur , aynen devam diyelim... Camide şenlik yapıp birdirbir oynatsınlar , camilerimizi sevdirsinler...
Yıkama yağlama çok meşhurdur bizde napalım? Gerçekle işimiz yok, acı ama gerçek !
Eleştiri, olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymaktır yaw , oysa Altay Cem Meriç ' in Said Nursi ve Mevlânâ videolarını, tarihçi insanların tarih videolarını izleyince böyle dolup taşıyor insan işte! Çiçekler güzeldir, çiçekler su ister , o halde eşimize su vermeliyiz , tamam !
Misal :
Bir cemaatin sadece kadınları damgalayıp fiyonk başörtü şekliyle Masonların o meşhur cekete el sokup birbirlerini tanıması gibi bir şekilcilik çok dahiyâne bir fikir falan fistan demeliyiz...Osmanlı ' da dost başa, düşman ayağa bakarmış ya , serpuş , o kişinin Yahudi mi , Ermeni mi , Müslüman mı olduğunu gösterdiği için dost başa bakıyor... Düşman ise ayağa... Ayakta ayakkabı, asker mi çiftçi mi olduğunu, dinini değil sosyal statüsünü maddi durumunu gösteriyor... İşte bu yüzden bir hanımefendinin yüzüne bakar bakmaz hangi cemaatten olduğunu anlamak , cidden güzel fikirdir. Biz hep böyle konularla meşgul olmalı, araba üretmedir, çip yapmadır bu konularla vakit harcamamalıyızmıştır vesselam...
E benim de bir kitlem var , dikkatli olmalıyım sayın seyirciler !