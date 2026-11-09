Nafakasal Hikaye

Edebiyatta şöyle denir , bir hikaye birinin şehri terk etmesiyle yahud yeni birinin şehre gelmesiyle başlar...
Oysa ben günümüzden 13 yaşında bir çocuğun hikayesini yazsam kimsecikler gelip gitmeden oldukça gotik olurdu ki hiç sevmem öyle karanlık tablolar... Bahar ve Kelebekler' i severim ben...
Günümüzde 13 yaşında bir çocuk bomboş ve soğuk eve gelir tek başına okul sonrası... Çünkü çok çocuk çok masraf olduğundan Türk sarışını olmaya and içmiş annesi , her ay evin mutfak nafakasını kuaföre bayılır da ikinci çocuğa yanaşmaz bir türlü...
Tek başına eve gelen çocuk elinde sosyal medya , dünyayla baş başadır artık... Özgürleşen ve globalleşen dünyada büyük anne ve büyük babaların da boyunduruğundan kurtulunmuş; onlar ya huzurevine ya da başka bir evde yalnızlığa mahkum edilmişlerdir çoktan...
Tek çocuk, anneanne ve babannesini ve dahi dedelerini bayramda bile görmeyen adab ve muaşeret nedir öğretilmeyen çocuk, aç karnını bilumum fast foodlarla doyurur hızlıca... Hız ve haz önemlidir çünkü...
Düşünelim ki her gün saat kaçta geldin ne alıp geldin yanında kiminle geldin diyecek kimsenin olmadığı bomboş bir ev... Ergenliğin hormonların kucağında bir çocuk... Dur diyen yok naptın diyen yok ta ki akşamın köründe anne baba yorgun bitik halde eve gelinceye kadar... Yüzler asık , enerji error verir seviyede azdır, tahammül yoktur bu saatlerde... Nezaket , sabır ev dışındaki iş arkadaşlarına harcanmış bitmiş elde var sıfır kalmıştır haliyle...
Yemek olarak , fast foodun toynaklı toynaksız attır martıdır artık insafına sığınılmıştır yine ve gene...
Bu distopyadan annemizin evde çocuk baktığı evin yuva olduğu ocak olduğu bir ütopya versiyonu ile kurtulmak mümkün, ama ne mümkün sayın seyirciler ?
Verdiği bir lokma ekmeği Diyet hikayesinde olduğu gibi başa kakan erkekler ile çalışmayan kadın olmak olası mıdır acaba çıldırmadan bu kaptalist âlemde ?
Hem sakın ayda 4 kutu pastorize inek sütü parasına tekabül eden süresiz (!) nafakayı da vermeyin aman diyim hatunlara, ey erkekler !!! (Semamaraşli gurur duy benlen :) ) Siz enayi misiniz çok affedersiniz yaw ? Kadın dışarıda erkekle aynı koşullarda çalışmalıdır . Kadın feminist olsun olmasın fark etmez nafaka alamamalıdır... Hem süresiz nafaka çok günahtır, gece gündüz kızlı erkekli ortamlarda bulunmak , durmadan baldır bacak seyretmek , laubali hayat , gelecek neslin çoluk çocuğun başıboşluğa terk edilmesi çok da önemli değildir...
Aslolan süresiz nafakayı kaldırmaktır hem erkeklerin kendilerine göre çok masrafları olmaktadır icabında , diy mi ama ?
Demiş ve ironisini de yapmış gitmiş nafakasal hikayesini anlatan... Gökten elmalar üçer üçer düşerken biz de kerevetine çıkmışız neme lâzım diyerekten...
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Nüket Belsan Taşören
Nafakasal Hikaye
Edebiyatta şöyle denir , bir hikaye birinin şehri terk etmesiyle yahud yeni birinin şehre gelmesiyle başlar...
Oysa ben günümüzden 13 yaşında bir çocuğun hikayesini yazsam kimsecikler gelip gitmeden oldukça gotik olurdu ki hiç sevmem öyle karanlık tablolar... Bahar ve Kelebekler' i severim ben...
Günümüzde 13 yaşında bir çocuk bomboş ve soğuk eve gelir tek başına okul sonrası... Çünkü çok çocuk çok masraf olduğundan Türk sarışını olmaya and içmiş annesi , her ay evin mutfak nafakasını kuaföre bayılır da ikinci çocuğa yanaşmaz bir türlü...
Tek başına eve gelen çocuk elinde sosyal medya , dünyayla baş başadır artık... Özgürleşen ve globalleşen dünyada büyük anne ve büyük babaların da boyunduruğundan kurtulunmuş; onlar ya huzurevine ya da başka bir evde yalnızlığa mahkum edilmişlerdir çoktan...
Tek çocuk, anneanne ve babannesini ve dahi dedelerini bayramda bile görmeyen adab ve muaşeret nedir öğretilmeyen çocuk, aç karnını bilumum fast foodlarla doyurur hızlıca... Hız ve haz önemlidir çünkü...
Düşünelim ki her gün saat kaçta geldin ne alıp geldin yanında kiminle geldin diyecek kimsenin olmadığı bomboş bir ev... Ergenliğin hormonların kucağında bir çocuk... Dur diyen yok naptın diyen yok ta ki akşamın köründe anne baba yorgun bitik halde eve gelinceye kadar... Yüzler asık , enerji error verir seviyede azdır, tahammül yoktur bu saatlerde... Nezaket , sabır ev dışındaki iş arkadaşlarına harcanmış bitmiş elde var sıfır kalmıştır haliyle...
Yemek olarak , fast foodun toynaklı toynaksız attır martıdır artık insafına sığınılmıştır yine ve gene...
Bu distopyadan annemizin evde çocuk baktığı evin yuva olduğu ocak olduğu bir ütopya versiyonu ile kurtulmak mümkün, ama ne mümkün sayın seyirciler ?
Verdiği bir lokma ekmeği Diyet hikayesinde olduğu gibi başa kakan erkekler ile çalışmayan kadın olmak olası mıdır acaba çıldırmadan bu kaptalist âlemde ?
Hem sakın ayda 4 kutu pastorize inek sütü parasına tekabül eden süresiz (!) nafakayı da vermeyin aman diyim hatunlara, ey erkekler !!! (Semamaraşli gurur duy benlen :) ) Siz enayi misiniz çok affedersiniz yaw ? Kadın dışarıda erkekle aynı koşullarda çalışmalıdır . Kadın feminist olsun olmasın fark etmez nafaka alamamalıdır... Hem süresiz nafaka çok günahtır, gece gündüz kızlı erkekli ortamlarda bulunmak , durmadan baldır bacak seyretmek , laubali hayat , gelecek neslin çoluk çocuğun başıboşluğa terk edilmesi çok da önemli değildir...
Aslolan süresiz nafakayı kaldırmaktır hem erkeklerin kendilerine göre çok masrafları olmaktadır icabında , diy mi ama ?
Demiş ve ironisini de yapmış gitmiş nafakasal hikayesini anlatan... Gökten elmalar üçer üçer düşerken biz de kerevetine çıkmışız neme lâzım diyerekten...