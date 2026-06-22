Mutlak Butlanların Dünyasından Bildiriyorum

Büyük oğlanım gençlik kollarında koşturduğu için beyaz gömlek lâzım olduydu alıp da çıkıver anne, dedi... Önümde bir kadın, sadece bir kişi vardı amma 3 milyon 333 tane kıyafet de alınmaz ki... Beklerken çıldırıyorum zannettim ve sandım... Neler almış neler ? 5 yaşındaki kızı için aynı eteğin tüllüsü tülsüzü , siyahi morciverdi... Mutlak butlan yani yok hükmünde tişörtler..
Bini bi para... Adı crop" muş galiba sanırsam herhalde... Kızım yok elhamdülillah bilmiyorum iki oğlum var Yaradan ' a emanet bende , bizimkiler bayaaaa göbek örten tişört giyiyorlar hava atması ayıp...
Eskitmeyi demiyorum yaw giymeye ömür yetmez bu ne alışveriştir ?
Platform filminde var ya... O , hadi anladık komünizm güzellemesi... Zorlama cebir vs. olmadan yukarıdaki, aşağıdaki ile yemeğini paylaşmıyor falan fıstık... Platform'da en yukarda bir kallavi bir sofra , aşağıya indikçe talan , tarumar...Doğru, günlük yaşamdan da bizim tavukçular gibi , Allah gözünüzü doyursun ki azmayın yüzde 500 kâr mı olur kudurmayın deyince üretimi azaltan, sonracıma kazan kaldıran tavukçular var ya onları diyorum... Hakeza hepsi hepimiz... Hunharca fiyat artıran...
Hunharca çoluğuna çocuğuna etek crop tayt milyon renk ayakkabı alan , doymayan hepimiz...
Hakeza bundan 10 yıl önce evinize tv almayın ayıptır günahtır diyen hacı abilein şevklen takip ettikleri kadın bağyan fenomen kızlarımız diyor ki ne şu çift taraflı toplu iğneleri kafanıza takın raptiyeleri yan tarafınıza zapt eyleyin öbür yan tarafa da 4 taraflı bantları da bantlayın ki içi dışı bir şeffaf o garabet şalı başınıza monte edin diyor ki tablo mu asıyoruz biz napıyoruz demiyor bir Allah' ın kulu da... Ben misal delirerek çıldırırım başımı öyle örtemem, her rengin on milyon tonunu alıp alıp her gün meselâ...Bu bayan kadınları gece gündüz izleyen doğru yola çağıran daha düne kadar eve tv almayın diyen tiktokçu abilerimiz , nerde ? Nerde sınanmadığı günahın masumu olmayan, marangozhanede radyo tiyatrosu dinleyip evine helal para götüren insanımız... Şimdi evli bekar molada yan komşunun yahud Bolivya' daki Amsterdam 'daki hanımların cumasını hayırlamakla meşgul... Yahud emekli amcalarımız havaalanına dolar yüro göndermekle... Ar haya edep mutlak butlan olmuş cezasızlık algısı vefasızlık algısı ile birlikte sanal ya buralar tanışmak sünnettir , burda günah da yoktur diyorlar hurra , yolda belde gözünü yoldan ayırmayan fulledeb adam kadın orda 7 / 24 çifte telli oyunuyor ...
Beyinleri mutlak butlan olmuş dedeler , yaw bi Ali Ağaoğlu diilsiniz kabul edin elektrik alan yok sizden , hem hiç para vermeden düdüğü çalmak istiyor hem kendisinden 60 yaş küçük kıza yürüyor bastonlu libidolarımız...
Tv almayın günahtır diyen hacı abilerin hiçbiri telefon almayın harama yaklaşmayın demiyor aksine hepsi bir canlı yayın açmış apık sapık konuşuyor... Neden böyle yapıyorsun deyince Platform filminden örnek vereyim çünkü diyor aşağıya doğru oluyor bu, yukarı doğru tümküremiyorum anca bu, diyor...
Boya badana fenomeni de 13 - 14 yaşındaki kızlara kaşınızın arkasını Uzaylı Zekiye gibi boyarsanız daha genç yanaklar daha yukarıda vallaha diye ezberletmişler ben derste isim sıfat zarf zamir sordum mu Hak getire de hep bir ağızdan hocam yüzü yukarı çekiyor kaş arkasına allık sürmek diyor ama dedim siz 15 yaşındasınız sorun bu...
Kafa beyin iz ' an mutlak butlan hükmünde makyaj kartellerine peşkeş çekilmiş durumda...İlla her çocuğun tırnağını tasarlayacaklar Pamuk Prenses ' in üvey anası gibi ve hepsine 50 - 60 tane allık satacaklar , mecbur...
Platform ' da Don Kişot göndermesi İspanyol yazar/ İspanyol yönetmen ya güzeldi çünkü onlar Cervantes' ine sahip çıkar...O zaman durur muyum bu mutlak butlanlar dünyasında :
'Bu nasıl bir dünya hikayesi zor;
Mekânı bir satıh, zamanı vehim.
Bütün bir kainat muşamba dekor,
Bütün bir insanlık yalana teslim."
Derim Üstad Fâzıl ' dan...
Çünkü bir atı uyutmayacak kadar filtresiz Türk kahvesi içince böyle doludizgin gecelerde yazı yazmak çok saçma oysaki geçen yazılarımda da belirttiğim gibi sayın seyirciler , İstanbul güzel amma bağa nesi? Ben bilmem beyim bilir hattezatında...
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Nüket Belsan Taşören
Mutlak Butlanların Dünyasından Bildiriyorum
Büyük oğlanım gençlik kollarında koşturduğu için beyaz gömlek lâzım olduydu alıp da çıkıver anne, dedi... Önümde bir kadın, sadece bir kişi vardı amma 3 milyon 333 tane kıyafet de alınmaz ki... Beklerken çıldırıyorum zannettim ve sandım... Neler almış neler ? 5 yaşındaki kızı için aynı eteğin tüllüsü tülsüzü , siyahi morciverdi... Mutlak butlan yani yok hükmünde tişörtler..
Bini bi para... Adı crop" muş galiba sanırsam herhalde... Kızım yok elhamdülillah bilmiyorum iki oğlum var Yaradan ' a emanet bende , bizimkiler bayaaaa göbek örten tişört giyiyorlar hava atması ayıp...
Eskitmeyi demiyorum yaw giymeye ömür yetmez bu ne alışveriştir ?
Platform filminde var ya... O , hadi anladık komünizm güzellemesi... Zorlama cebir vs. olmadan yukarıdaki, aşağıdaki ile yemeğini paylaşmıyor falan fıstık... Platform'da en yukarda bir kallavi bir sofra , aşağıya indikçe talan , tarumar...Doğru, günlük yaşamdan da bizim tavukçular gibi , Allah gözünüzü doyursun ki azmayın yüzde 500 kâr mı olur kudurmayın deyince üretimi azaltan, sonracıma kazan kaldıran tavukçular var ya onları diyorum... Hakeza hepsi hepimiz... Hunharca fiyat artıran...
Hunharca çoluğuna çocuğuna etek crop tayt milyon renk ayakkabı alan , doymayan hepimiz...
Hakeza bundan 10 yıl önce evinize tv almayın ayıptır günahtır diyen hacı abilein şevklen takip ettikleri kadın bağyan fenomen kızlarımız diyor ki ne şu çift taraflı toplu iğneleri kafanıza takın raptiyeleri yan tarafınıza zapt eyleyin öbür yan tarafa da 4 taraflı bantları da bantlayın ki içi dışı bir şeffaf o garabet şalı başınıza monte edin diyor ki tablo mu asıyoruz biz napıyoruz demiyor bir Allah' ın kulu da... Ben misal delirerek çıldırırım başımı öyle örtemem, her rengin on milyon tonunu alıp alıp her gün meselâ...Bu bayan kadınları gece gündüz izleyen doğru yola çağıran daha düne kadar eve tv almayın diyen tiktokçu abilerimiz , nerde ? Nerde sınanmadığı günahın masumu olmayan, marangozhanede radyo tiyatrosu dinleyip evine helal para götüren insanımız... Şimdi evli bekar molada yan komşunun yahud Bolivya' daki Amsterdam 'daki hanımların cumasını hayırlamakla meşgul... Yahud emekli amcalarımız havaalanına dolar yüro göndermekle... Ar haya edep mutlak butlan olmuş cezasızlık algısı vefasızlık algısı ile birlikte sanal ya buralar tanışmak sünnettir , burda günah da yoktur diyorlar hurra , yolda belde gözünü yoldan ayırmayan fulledeb adam kadın orda 7 / 24 çifte telli oyunuyor ...
Beyinleri mutlak butlan olmuş dedeler , yaw bi Ali Ağaoğlu diilsiniz kabul edin elektrik alan yok sizden , hem hiç para vermeden düdüğü çalmak istiyor hem kendisinden 60 yaş küçük kıza yürüyor bastonlu libidolarımız...
Tv almayın günahtır diyen hacı abilerin hiçbiri telefon almayın harama yaklaşmayın demiyor aksine hepsi bir canlı yayın açmış apık sapık konuşuyor... Neden böyle yapıyorsun deyince Platform filminden örnek vereyim çünkü diyor aşağıya doğru oluyor bu, yukarı doğru tümküremiyorum anca bu, diyor...
Boya badana fenomeni de 13 - 14 yaşındaki kızlara kaşınızın arkasını Uzaylı Zekiye gibi boyarsanız daha genç yanaklar daha yukarıda vallaha diye ezberletmişler ben derste isim sıfat zarf zamir sordum mu Hak getire de hep bir ağızdan hocam yüzü yukarı çekiyor kaş arkasına allık sürmek diyor ama dedim siz 15 yaşındasınız sorun bu...
Kafa beyin iz ' an mutlak butlan hükmünde makyaj kartellerine peşkeş çekilmiş durumda...İlla her çocuğun tırnağını tasarlayacaklar Pamuk Prenses ' in üvey anası gibi ve hepsine 50 - 60 tane allık satacaklar , mecbur...
Platform ' da Don Kişot göndermesi İspanyol yazar/ İspanyol yönetmen ya güzeldi çünkü onlar Cervantes' ine sahip çıkar...O zaman durur muyum bu mutlak butlanlar dünyasında :
'Bu nasıl bir dünya hikayesi zor;
Mekânı bir satıh, zamanı vehim.
Bütün bir kainat muşamba dekor,
Bütün bir insanlık yalana teslim."
Derim Üstad Fâzıl ' dan...
Çünkü bir atı uyutmayacak kadar filtresiz Türk kahvesi içince böyle doludizgin gecelerde yazı yazmak çok saçma oysaki geçen yazılarımda da belirttiğim gibi sayın seyirciler , İstanbul güzel amma bağa nesi? Ben bilmem beyim bilir hattezatında...