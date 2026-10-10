Hayvanlar ve İnsanlar

Perihan Mağden Tehlikeli Temâyüller kitabında yazdığı bir denemede " Her insanın bir sevgi kotası olduğundan , hayvan sevenin pek de öyle başka bir şeye yer kalmayacağından insan canlısı olmayacağından " dem vuruyordu. Haklıydı. Hanidir kediciyim ben de fanatik. Hatta geçenlerde küçük oğlumla gördük; siteden köpekçi bir arkadaş, yemek hazırlamış arabasından indi el ediyor el sallıyor gel diye çağırıyor köpeği... Çok güldük köpeğe el sallanır mı diye. Ertesi sabah sitemizin kalpli kedisi Bıttımsu 'ya yaş mama verirken ona önce "günaydın n'aber" derken yakalayınca kendimizi suç üstü, hemen kendimize de güldük çok çok...
Böyledir bu işler...Hem çok severim arada sırada Mevlâna ' nın şu sözünü düşünmeyi "İnsanın üç dönemi vardır: bitki , hayvan ve insan olduğu dönemi " sözünü... Kendisi sonrasında şöyle açıklamış durumu : İnsanın bitki gibi olma hâli , insan bebekken her şeyin farkında, görüyor duyuyor ama elinden bir şey gelmiyor bir şey yapamıyor. İnsanın hayvan olma durumu , kontrolsüz dürtülerinin peşinde olduğu misâl ergenlik dönemi , yer içer hevâ ve hevesinin peşindedir her daim. Kimi insanda hiç mi hiç bitmeyen bir dönem tabi... Seyr u sülukta üçüncü dönem ise insanın insan olduğu dönem, görüyor duyuyor müdahale edebiliyor ,iradesi ile doğru ve yanlışı ayırt edip seçimler yapıyor kararlar veriyor.
Geçenlerde 18 yaşındaki kız arkadaşını canice öldüren erkek ' in sosyal medya hesaplarına takipçi ve hayran yorumu yağması üzerine arkadaşıma videoyu ve yorumları gönderdim... Dedim ki kadınlar güçlü erkeklere bayılıyormuş. Çünkü doğada iyi ve kötü yokmuş, sadece güçlü ve güçsüz varmış. Kadınlar kötü ,suçlu ve güçlü erkekleri çekici buluyorlarmış, tıpta bunun bir adı varmış , hapisteki seri katillere hayran mektubu yazmanın vs. Arkadaşım dedi ki "E o zaman biz kadın değiliz.."
Düşündüm evet biz kadınız gayet de... Fakat suçlu ve manyakları delicesine yakışıklı bulup hayran olmuyoruz. Çünkü doğada iyi ve kötü diye bir şey var ve biz insanız ulan ! Hayvan değiliz hayvan! Dürtülerimizi kontrol edebiliriz yani... Evet modern dünya erkek egosunu besler , erkek asla sahip olamayacağı bir milyon çekici güzel kadın figürü görür günlük hayatında, araba reklamında dondurma reklamında vs. Seçici olmadan hepsine sahip olmak ister hayvanî içgüdü olarak , kadın da, bazı kadınlar da, bu pazarda malzeme olmayı meta olmayı edilgen bir köle olmayı yakıştırıyor ki kendine... Kızı katleden fenomene , tipi güzel diye yorum yazıp kendini armağan etmeyi hayâl edebiliyor...
Valla pes, ne diyelim? Âhir zaman işte, sağımız solumuz önümüz arkamız fitne !
Biz selâmün kavlen diyelim yine...
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Nüket Belsan Taşören
Hayvanlar ve İnsanlar
Perihan Mağden Tehlikeli Temâyüller kitabında yazdığı bir denemede " Her insanın bir sevgi kotası olduğundan , hayvan sevenin pek de öyle başka bir şeye yer kalmayacağından insan canlısı olmayacağından " dem vuruyordu. Haklıydı. Hanidir kediciyim ben de fanatik. Hatta geçenlerde küçük oğlumla gördük; siteden köpekçi bir arkadaş, yemek hazırlamış arabasından indi el ediyor el sallıyor gel diye çağırıyor köpeği... Çok güldük köpeğe el sallanır mı diye. Ertesi sabah sitemizin kalpli kedisi Bıttımsu 'ya yaş mama verirken ona önce "günaydın n'aber" derken yakalayınca kendimizi suç üstü, hemen kendimize de güldük çok çok...
Böyledir bu işler...Hem çok severim arada sırada Mevlâna ' nın şu sözünü düşünmeyi "İnsanın üç dönemi vardır: bitki , hayvan ve insan olduğu dönemi " sözünü... Kendisi sonrasında şöyle açıklamış durumu : İnsanın bitki gibi olma hâli , insan bebekken her şeyin farkında, görüyor duyuyor ama elinden bir şey gelmiyor bir şey yapamıyor. İnsanın hayvan olma durumu , kontrolsüz dürtülerinin peşinde olduğu misâl ergenlik dönemi , yer içer hevâ ve hevesinin peşindedir her daim. Kimi insanda hiç mi hiç bitmeyen bir dönem tabi... Seyr u sülukta üçüncü dönem ise insanın insan olduğu dönem, görüyor duyuyor müdahale edebiliyor ,iradesi ile doğru ve yanlışı ayırt edip seçimler yapıyor kararlar veriyor.
Geçenlerde 18 yaşındaki kız arkadaşını canice öldüren erkek ' in sosyal medya hesaplarına takipçi ve hayran yorumu yağması üzerine arkadaşıma videoyu ve yorumları gönderdim... Dedim ki kadınlar güçlü erkeklere bayılıyormuş. Çünkü doğada iyi ve kötü yokmuş, sadece güçlü ve güçsüz varmış. Kadınlar kötü ,suçlu ve güçlü erkekleri çekici buluyorlarmış, tıpta bunun bir adı varmış , hapisteki seri katillere hayran mektubu yazmanın vs. Arkadaşım dedi ki "E o zaman biz kadın değiliz.."
Düşündüm evet biz kadınız gayet de... Fakat suçlu ve manyakları delicesine yakışıklı bulup hayran olmuyoruz. Çünkü doğada iyi ve kötü diye bir şey var ve biz insanız ulan ! Hayvan değiliz hayvan! Dürtülerimizi kontrol edebiliriz yani... Evet modern dünya erkek egosunu besler , erkek asla sahip olamayacağı bir milyon çekici güzel kadın figürü görür günlük hayatında, araba reklamında dondurma reklamında vs. Seçici olmadan hepsine sahip olmak ister hayvanî içgüdü olarak , kadın da, bazı kadınlar da, bu pazarda malzeme olmayı meta olmayı edilgen bir köle olmayı yakıştırıyor ki kendine... Kızı katleden fenomene , tipi güzel diye yorum yazıp kendini armağan etmeyi hayâl edebiliyor...
Valla pes, ne diyelim? Âhir zaman işte, sağımız solumuz önümüz arkamız fitne !
Biz selâmün kavlen diyelim yine...